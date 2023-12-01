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Van'da tek bir operasyonda 4 Ton 600 KG esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da yürütülen NARKOGÜÇ-38 Operasyonu kapsamında 4 ton 600 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 14:29, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 14:31
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkogüç-38 Operasyonu'nun 45 ilde devam ettiğini belirtti.

Zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı ile birlikte yürütülen operasyonlarda, 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirildiğini aktardı.

Operasyonu gerçekleştiren asker ve polisi tebrik eden Yerlikaya, halkı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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