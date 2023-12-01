Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 14:35, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.