Keçiören Belediye Başkan Adayı Belen, daha düzenli bir Keçiören vizyonu ile yola çıkıyor

Ak Parti Keçiören Belediye Başkan Aday Adayı Mimar Özcan Belen, kentsel tasarım alanındaki yenilikçi projeleriyle Keçiören'i daha düzenli bir ilçe haline getirmeyi hedeflemektedir. Konya doğumlu olan ve 25 yıllık mimarlık deneyimine sahip olan Belen, seçilmesi durumunda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri ile yaptığı değerlendirmede, gerçekleştirmeyi planladığı projeleri anlattı. Kentsel tasarım ve kalkınma konularına özel bir ilgi duyan Belen, Türkiye ve yurt dışında birçok önemli projeye imza atmıştır. Belediye başkanı seçilmesi halinde özellikle gençlerin istihdamına yönelik 25 bin kişiye katkı sağlamayı amaçladığını vurgulamıştır.



5 YILDA 25 BİN GENCE İHTİHDAM SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR



Mimar Özcan Belen, 25 bin gence istihdam sağlama projesi kapsamında gençlere iş hayatına dair kazanımlar elde etmeyi amaçladığını ifade etti. Belen, "Gençleri hayata hazırlamanız, mentörlük yapmanız gerekiyor. Gençler çok uzun yıllardır kendilerinin hayata hazırlanma süreçlerini doğaçlama yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir danışmanlık hizmeti alamıyorlar. Mesele sadece bir maaş alma meselesi değil, SSK'ya dahil olma meselesi değil. Mesele gencin hayatını nasıl şekillendireceğine karar verme sürecinde onun en doğru karar vermesine sizin yardımcı olmanız demektir. Dolayısıyla ben bunun bir kuluçka merkezi tarafından yönetilmesini, profesyonel destek verilmesini proje olarak açıkladım ve öneriyorum. 6 milyonluk bir şehrin yılda 30 bin gence iş verememesi mümkün olabilir mi? Bizim bunların çok daha ötesinde projelere ihtiyacımız var ve ben 5 yılda 25 bin genci iş sahibi yapacağım. Ben bunları belediyeye alacağım demiyorum. Ben bunların hepsini girişimci yapacağım. Kendi çalışacakları alanlarda aranan personel haline getireceğim. Şunu kabul edelim ki özel sektör gencimize bu şekilde yatırım yapmak istemiyor." diye konuştu.



KEÇİÖREN'E MEDİKAL MERKEZ



Mimar Özcan Belen, Keçiören'e yapılan büyük yatırımlardan biri olan Etlik Şehir Hastanesi gibi tesislerin merkez haline getirilmesi gerektiğini belirtti. Belen, hükümetin gerçekleştirdiği hastanelerin Cleveland ve Houston gibi uluslararası standartlara sahip olduğunu ifade ederek, buradaki altyapının etkin bir ekosistemle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Gülhane hastanesinde ve Etlik Şehir Hastanesi'nde çalışan binlerce doktorun olduğuna dikkat çeken Belen, bölgenin yaşanabilir bir hale getirilmesi, nitelikli hale getirilmesi ve Türkiye'nin sağlık turizmi merkezi haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Belen, Keçiören Belediyesi olarak bir medikal merkez inşa edilmesi önerisinde bulunarak, bölgenin eksikliklerinin giderilmesi ve hızla geliştirilmesi için çaba harcanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bölgeye nitelikli kafeterya, restoran ve otellerin çekilmesi gerektiğini, çünkü hedeflerinin sadece Türkiye'deki hasta potansiyeli değil, dünya çapındaki hasta potansiyeli olduğunu belirtti.



500 BİN METREKARELİK BİR ALANA TEKNOLOJİ MERKEZİ



Keçiören Belediye Başkan Adayı Mimar Özcan Belen, Keçiören'de yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alanda bir teknoloji merkezi kurma planlarını açıkladı. Belen, Ankara'da mevcut teknoparkların dolu olduğunu belirterek, daha nitelikli mekanlar inşa edilmesi durumunda Türkiye'nin en üst düzey gelire sahip teknoloji uzmanlarını bölgeye çekebileceklerini ifade etti. Bu projenin, Ihlamur Vadisi ile birleşmiş bir yeşil alan içinde yer alacak ve araç bağımlılığını azaltarak yürüyerek işe gidip gelebilecek bir yaşam tarzını destekleyeceğini belirtti.



Belen, 187 milyon metrekarelik alana sahip olan Keçiören'in kuzeyi ve güneyini birleştirip düzenlemeyi hedeflediklerini vurguladı. Şu anda 900 bin kişinin 57 milyon metrekarede yaşadığını belirten Belen, Keçiören'in güneyini oluşturan bu bölgenin yanı sıra kuzeyinde 130 milyon metrekarelik planlı ve plansız alan bulunduğunu söyledi. Bu kuzey bölgesinde, Ankara'nın güzel vadilerinden oluşan ve eko-turizm vadisi olabilecek potansiyeli bulunan alanlara nitelikli projeler yapmayı planladıklarını ifade etti.

Belen'in hedefi, merkezdeki 57 milyon metrekarelik alandaki 940 binanın nüfusunu değerli hale getirip bir kısmını kuzey bölgesine taşımak ve Keçiören'in kuzeyi ve güneyini daha bütünlük sağlayacak bir şekilde planlamaktır. Bu kapsamda, 187 milyon metrekarelik alanın tamamını planlamak ve 1 milyon kişinin yaşadığı bir Keçiören'i daha değerli hale getirmek amacındadır. Belen, projelerinin temelini, bu büyük nüfus gücünü kullanarak Keçiören'i daha değerli hale getirecek çalışmalar yapmak oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Belen, 4 katlı binalardan ziyade, değer yaratacak projelere odaklanmanın önemine vurgu yapmaktadır.



Mimar Özcan Belen, 187 milyon metrekarelik Keçiören'in her alanının titizlikle planlanması gerektiğini ifade ederek, şu sözleri dile getirdi: 'Ankara'da planlanmamış birçok alan bulunmakta ve maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi bu konuda duyarsız bir tutum sergilemektedir. Hobi bahçelerine dönüşen birçok bölge mevcut durumda. İnsanlar, pandemi sonrasında toprağa dokunmak, bahçede yaşamak, üretim yapmak, ağaç yetiştirmek ve çimle ilgilenmek istiyor. Bu bir ihtiyaçtır ve dünya genelinde bu yönde bir trend bulunmaktadır. Bu ihtiyaca yönelik planlamalar yapmamız gerekiyor. Yeni, kayıtlı ve altyapısı hazır bahçeli evler üretmemiz gerekiyor. Kamu yönetimine talip olan ve bu alanda görev yapan kişiler olarak, bu talebe meşru ve hukuki bir cevap vermek durumundayız. Bu nedenle, kuzey bölgesindeki birçok alanda bahçeli evleri yaşanabilir kılmamız gerekiyor. Bu, koruma ve kullanma dengesini sağlamamızı gerektirir. Aksi takdirde, terk edilmiş ve yaşanmayan alanlar, bir süre sonra güvenlik sorunu olarak karşımıza çıkabilir.



MATEMATİK VE GEOMETRİ KÖYÜ KURMAK İSTİYORUZ



Mimar Özcan Belen, matematik ve geometri köyü kurma planlarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: '1071'lerde bizim ecdadımızın çizmiş olduğu bütün geometrik formları, şu anda hayranlıkla baktığımız bütün süslemelerin matematiksel formüllerini de üretmişler. Her geometrik formun bir matematiksel arka planı ve bir matematiksel formülü bulunmaktadır. Analitik düşünme becerisi kazandırmak zorundayız. Gençlerimizi analitik düşünceyle yetiştirmeliyiz. Ben hayatın merkezine analitik düşünmenin yerleştirilmesinden yanayım ve matematik köyü ile geometri köyünü bir tematik proje olarak düşünüyorum. Bu millet bin yıl önce bunu başarmış. Hayatının merkezine ürettiği birçok desenin, motifin, binanın merkezine matematiği yerleştirmiş. Bize mimarlık fakültelerinde ilk öğretilen şey altın orandır. Bizim mimarimizin özünde geleneksel Türk mimarisinin özünde bir altın oran bulunmaktadır.



ANKARA 5 YILDIR UYKUDA, UYANMASI GEREKİYOR



Mimar Özcan Belen, Keçiören'deki trafik sorununa yönelik bir çözüm önerisi sunarak şunları dile getirdi: 'Ankara'nın temel beklentilerini belirlemeli, potansiyelini ortaya koymalı ve nüfus öngörülerimize uygun altyapıyı kurmalıyız. Ankara'nın nüfusunu öngörebilmeli ve planlamalarımızı buna göre yapmalıyız. Ancak son beş yılda Ankara'da bir algı şehirciliği yaşandığını düşünüyorum. Gerçek şehirciliğin başlaması ve Ankara'nın uykusundan uyanması gerekiyor. Öngörülerimizin güncellenmesi ve sayılarımızın revize edilmesi gerekiyor.'



Keçiören'de 400'ün üzerinde bağımsız yeşil alan bulunduğunu belirten Belen, şu şekilde devam etti: 'Araç trafiğinin ulaşamadığı bölgelerde yaya bağlantıları kurmalıyız. Bisiklet ve paten gibi alternatif ulaşım araçlarıyla bir yeşil koridordan diğerine geçmek mümkün olmalı. Bu nedenle 'sonsuz yeşil' adını verdiğimiz bir projemiz var. Güney Keçiören'de, çevre yolu ile havaalanı yolu arasındaki 57 milyon metrekarelik alanda bir yeşil kuşak oluşturmayı planlıyoruz. Altyapı bu projeye uygun durumda. Ihlamur Vadisi'ni 137 bin metrekarelik adli tıpa bağlamayı düşünüyoruz. Adli tıp bölgesini gerçek bir rekreasyon alanına dönüştüreceğiz. Hasköy üzerinden Kuzey Ankara'daki rekreasyon alanına bağlantı yaparak, Hasköy ve Kuzey Ankara'daki rekreasyon alanını Hacıkadın Deresi'ne bağlayacağız."



Keçiören'de yaşanan trafik sorununa dair de bir çözüm oluşturmak istediklerini belirten Belen, "Ankara'nın bütün temel beklentilerini ortaya koymak zorundayız. Potansiyelini ortaya koymak zorundayız ve şunu diyebilmeliyiz; bizim Ankara'da nüfus öngörümüz şu ve bütün altyapıyı buna göre kuruyoruz. Ankara bu nüfusu açtığı zaman şu şekilde büyüyoruz diyebilmemiz gerekiyor. Oysa ben şunu düşünüyorum; son 5 yıldır Ankara'da bir algı şehirciliği yaşıyoruz. Ankara'da hakikat şehirciliğin başlaması gerekiyor. Yani bu 5 yıllık uykudan Ankara'nın uyanması gerekiyor. Öngörülebilirliğimizin yeniden güncellenmesi gerekiyor. Sayılarımızın güncellenmesi gerekiyor."



Keçiören'de şu anda 400'ün üzerinde yeşil alan olduğunu ve bunların birbirinden bağımsız olduğunu dile getiren Belen, şu sözleri söyledi: "Araç ulaşımının kesmediği yaya bağlantısı yapmanız gerekiyor. Bisikletinizle, pateninizle bir yeşilden başka bir yeşile 'yeşil koridorlar' vasıtasıyla geçmeniz gerekiyor. Aynı odalardan geçerken koridordan geçtiğiniz gibi. Dolayısıyla bizim 'sonsuz yeşil' diye projemiz var. 57 milyon metrekarelik Güney Keçiören'de, yani çevre yoluyla havaalanı yolu arasındaki alanı bir yeşil kuşağın içerisinde almak gibi bir projemiz var. Bunun için altyapı müsait. Biz Ihlamur Vadisini 137 bin metrekarelik adli tıpa bağlayacağız. Adli tıpı gerçek manada bir rekreasyon alanına dönüştüreceğiz. Hasköy üzerinden Kuzey Ankara'daki rekreasyon alanına bağlı. Hasköy ve kuzey Ankara'daki rekreasyon alanına Hacıkadın deresine bağlayacağız."

