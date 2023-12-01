Keçiören Belediye Başkan Adayı Belen, daha düzenli bir Keçiören vizyonu ile yola çıkıyor
Ak Parti Keçiören Belediye Başkan Aday Adayı Mimar Özcan Belen, "Analitik düşünmek zorundayız. Gençlerimizi analitik yetiştirmek zorundayız. Ben hayatım merkezine analitik düşünmenin yerleştirilmesinden yanayım ve matematik köyü ile geometri köyünü bir tematik proje olarak düşünüyorum." dedi.
Ak Parti Keçiören Belediye Başkan Aday Adayı Mimar Özcan Belen, kentsel tasarım
alanındaki yenilikçi projeleriyle Keçiören'i daha düzenli bir ilçe haline getirmeyi
hedeflemektedir. Konya doğumlu olan ve 25 yıllık mimarlık deneyimine sahip olan
Belen, seçilmesi durumunda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri ile yaptığı değerlendirmede,
gerçekleştirmeyi planladığı projeleri anlattı. Kentsel tasarım ve kalkınma konularına
özel bir ilgi duyan Belen, Türkiye ve yurt dışında birçok önemli projeye imza
atmıştır. Belediye başkanı seçilmesi halinde özellikle gençlerin istihdamına
yönelik 25 bin kişiye katkı sağlamayı amaçladığını vurgulamıştır.
5 YILDA 25 BİN GENCE İHTİHDAM SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR
Mimar Özcan Belen, 25 bin gence istihdam sağlama projesi kapsamında gençlere
iş hayatına dair kazanımlar elde etmeyi amaçladığını ifade etti. Belen, "Gençleri
hayata hazırlamanız, mentörlük yapmanız gerekiyor. Gençler çok uzun yıllardır
kendilerinin hayata hazırlanma süreçlerini doğaçlama yapmaya çalışıyorlar. Böyle
bir danışmanlık hizmeti alamıyorlar. Mesele sadece bir maaş alma meselesi değil,
SSK'ya dahil olma meselesi değil. Mesele gencin hayatını nasıl şekillendireceğine
karar verme sürecinde onun en doğru karar vermesine sizin yardımcı olmanız demektir.
Dolayısıyla ben bunun bir kuluçka merkezi tarafından yönetilmesini, profesyonel
destek verilmesini proje olarak açıkladım ve öneriyorum. 6 milyonluk bir şehrin
yılda 30 bin gence iş verememesi mümkün olabilir mi? Bizim bunların çok daha
ötesinde projelere ihtiyacımız var ve ben 5 yılda 25 bin genci iş sahibi yapacağım.
Ben bunları belediyeye alacağım demiyorum. Ben bunların hepsini girişimci yapacağım.
Kendi çalışacakları alanlarda aranan personel haline getireceğim. Şunu kabul
edelim ki özel sektör gencimize bu şekilde yatırım yapmak istemiyor." diye
konuştu.
KEÇİÖREN'E MEDİKAL MERKEZ
Mimar Özcan Belen, Keçiören'e yapılan büyük yatırımlardan biri olan Etlik Şehir
Hastanesi gibi tesislerin merkez haline getirilmesi gerektiğini belirtti. Belen,
hükümetin gerçekleştirdiği hastanelerin Cleveland ve Houston gibi uluslararası
standartlara sahip olduğunu ifade ederek, buradaki altyapının etkin bir ekosistemle
desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Gülhane hastanesinde ve Etlik Şehir Hastanesi'nde
çalışan binlerce doktorun olduğuna dikkat çeken Belen, bölgenin yaşanabilir
bir hale getirilmesi, nitelikli hale getirilmesi ve Türkiye'nin sağlık turizmi
merkezi haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Belen, Keçiören Belediyesi olarak
bir medikal merkez inşa edilmesi önerisinde bulunarak, bölgenin eksikliklerinin
giderilmesi ve hızla geliştirilmesi için çaba harcanması gerektiğini ifade etti.
Ayrıca, bölgeye nitelikli kafeterya, restoran ve otellerin çekilmesi gerektiğini,
çünkü hedeflerinin sadece Türkiye'deki hasta potansiyeli değil, dünya çapındaki
hasta potansiyeli olduğunu belirtti.
500 BİN METREKARELİK BİR ALANA TEKNOLOJİ MERKEZİ
Keçiören Belediye Başkan Adayı Mimar Özcan Belen, Keçiören'de yaklaşık 500
bin metrekarelik bir alanda bir teknoloji merkezi kurma planlarını açıkladı.
Belen, Ankara'da mevcut teknoparkların dolu olduğunu belirterek, daha nitelikli
mekanlar inşa edilmesi durumunda Türkiye'nin en üst düzey gelire sahip teknoloji
uzmanlarını bölgeye çekebileceklerini ifade etti. Bu projenin, Ihlamur Vadisi
ile birleşmiş bir yeşil alan içinde yer alacak ve araç bağımlılığını azaltarak
yürüyerek işe gidip gelebilecek bir yaşam tarzını destekleyeceğini belirtti.
Belen, 187 milyon metrekarelik alana sahip olan Keçiören'in kuzeyi ve güneyini
birleştirip düzenlemeyi hedeflediklerini vurguladı. Şu anda 900 bin kişinin
57 milyon metrekarede yaşadığını belirten Belen, Keçiören'in güneyini oluşturan
bu bölgenin yanı sıra kuzeyinde 130 milyon metrekarelik planlı ve plansız alan
bulunduğunu söyledi. Bu kuzey bölgesinde, Ankara'nın güzel vadilerinden oluşan
ve eko-turizm vadisi olabilecek potansiyeli bulunan alanlara nitelikli projeler
yapmayı planladıklarını ifade etti.
Belen'in hedefi, merkezdeki 57 milyon metrekarelik alandaki 940 binanın nüfusunu değerli hale getirip bir kısmını kuzey bölgesine taşımak ve Keçiören'in kuzeyi ve güneyini daha bütünlük sağlayacak bir şekilde planlamaktır. Bu kapsamda, 187 milyon metrekarelik alanın tamamını planlamak ve 1 milyon kişinin yaşadığı bir Keçiören'i daha değerli hale getirmek amacındadır. Belen, projelerinin temelini, bu büyük nüfus gücünü kullanarak Keçiören'i daha değerli hale getirecek çalışmalar yapmak oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Belen, 4 katlı binalardan ziyade, değer yaratacak projelere odaklanmanın önemine vurgu yapmaktadır.
Mimar Özcan Belen, 187 milyon metrekarelik Keçiören'in her alanının titizlikle
planlanması gerektiğini ifade ederek, şu sözleri dile getirdi: 'Ankara'da planlanmamış
birçok alan bulunmakta ve maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi bu konuda duyarsız
bir tutum sergilemektedir. Hobi bahçelerine dönüşen birçok bölge mevcut durumda.
İnsanlar, pandemi sonrasında toprağa dokunmak, bahçede yaşamak, üretim yapmak,
ağaç yetiştirmek ve çimle ilgilenmek istiyor. Bu bir ihtiyaçtır ve dünya genelinde
bu yönde bir trend bulunmaktadır. Bu ihtiyaca yönelik planlamalar yapmamız gerekiyor.
Yeni, kayıtlı ve altyapısı hazır bahçeli evler üretmemiz gerekiyor. Kamu yönetimine
talip olan ve bu alanda görev yapan kişiler olarak, bu talebe meşru ve hukuki
bir cevap vermek durumundayız. Bu nedenle, kuzey bölgesindeki birçok alanda
bahçeli evleri yaşanabilir kılmamız gerekiyor. Bu, koruma ve kullanma dengesini
sağlamamızı gerektirir. Aksi takdirde, terk edilmiş ve yaşanmayan alanlar, bir
süre sonra güvenlik sorunu olarak karşımıza çıkabilir.
MATEMATİK VE GEOMETRİ KÖYÜ KURMAK İSTİYORUZ
Mimar Özcan Belen, matematik ve geometri köyü kurma planlarını dile getirerek,
şu ifadeleri kullandı: '1071'lerde bizim ecdadımızın çizmiş olduğu bütün geometrik
formları, şu anda hayranlıkla baktığımız bütün süslemelerin matematiksel formüllerini
de üretmişler. Her geometrik formun bir matematiksel arka planı ve bir matematiksel
formülü bulunmaktadır. Analitik düşünme becerisi kazandırmak zorundayız. Gençlerimizi
analitik düşünceyle yetiştirmeliyiz. Ben hayatın merkezine analitik düşünmenin
yerleştirilmesinden yanayım ve matematik köyü ile geometri köyünü bir tematik
proje olarak düşünüyorum. Bu millet bin yıl önce bunu başarmış. Hayatının merkezine
ürettiği birçok desenin, motifin, binanın merkezine matematiği yerleştirmiş.
Bize mimarlık fakültelerinde ilk öğretilen şey altın orandır. Bizim mimarimizin
özünde geleneksel Türk mimarisinin özünde bir altın oran bulunmaktadır.
ANKARA 5 YILDIR UYKUDA, UYANMASI GEREKİYOR
Mimar Özcan Belen, Keçiören'deki trafik sorununa yönelik bir çözüm önerisi
sunarak şunları dile getirdi: 'Ankara'nın temel beklentilerini belirlemeli,
potansiyelini ortaya koymalı ve nüfus öngörülerimize uygun altyapıyı kurmalıyız.
Ankara'nın nüfusunu öngörebilmeli ve planlamalarımızı buna göre yapmalıyız.
Ancak son beş yılda Ankara'da bir algı şehirciliği yaşandığını düşünüyorum.
Gerçek şehirciliğin başlaması ve Ankara'nın uykusundan uyanması gerekiyor. Öngörülerimizin
güncellenmesi ve sayılarımızın revize edilmesi gerekiyor.'
Keçiören'de 400'ün üzerinde bağımsız yeşil alan bulunduğunu belirten Belen,
şu şekilde devam etti: 'Araç trafiğinin ulaşamadığı bölgelerde yaya bağlantıları
kurmalıyız. Bisiklet ve paten gibi alternatif ulaşım araçlarıyla bir yeşil koridordan
diğerine geçmek mümkün olmalı. Bu nedenle 'sonsuz yeşil' adını verdiğimiz bir
projemiz var. Güney Keçiören'de, çevre yolu ile havaalanı yolu arasındaki 57
milyon metrekarelik alanda bir yeşil kuşak oluşturmayı planlıyoruz. Altyapı
bu projeye uygun durumda. Ihlamur Vadisi'ni 137 bin metrekarelik adli tıpa bağlamayı
düşünüyoruz. Adli tıp bölgesini gerçek bir rekreasyon alanına dönüştüreceğiz.
Hasköy üzerinden Kuzey Ankara'daki rekreasyon alanına bağlantı yaparak, Hasköy
ve Kuzey Ankara'daki rekreasyon alanını Hacıkadın Deresi'ne bağlayacağız."
Keçiören'de yaşanan trafik sorununa dair de bir çözüm oluşturmak istediklerini
belirten Belen, "Ankara'nın bütün temel beklentilerini ortaya koymak zorundayız.
Potansiyelini ortaya koymak zorundayız ve şunu diyebilmeliyiz; bizim Ankara'da
nüfus öngörümüz şu ve bütün altyapıyı buna göre kuruyoruz. Ankara bu nüfusu
açtığı zaman şu şekilde büyüyoruz diyebilmemiz gerekiyor. Oysa ben şunu düşünüyorum;
son 5 yıldır Ankara'da bir algı şehirciliği yaşıyoruz. Ankara'da hakikat şehirciliğin
başlaması gerekiyor. Yani bu 5 yıllık uykudan Ankara'nın uyanması gerekiyor.
Öngörülebilirliğimizin yeniden güncellenmesi gerekiyor. Sayılarımızın güncellenmesi
gerekiyor."
Keçiören'de şu anda 400'ün üzerinde yeşil alan olduğunu ve bunların birbirinden
bağımsız olduğunu dile getiren Belen, şu sözleri söyledi: "Araç ulaşımının
kesmediği yaya bağlantısı yapmanız gerekiyor. Bisikletinizle, pateninizle bir
yeşilden başka bir yeşile 'yeşil koridorlar' vasıtasıyla geçmeniz gerekiyor.
Aynı odalardan geçerken koridordan geçtiğiniz gibi. Dolayısıyla bizim 'sonsuz
yeşil' diye projemiz var. 57 milyon metrekarelik Güney Keçiören'de, yani çevre
yoluyla havaalanı yolu arasındaki alanı bir yeşil kuşağın içerisinde almak gibi
bir projemiz var. Bunun için altyapı müsait. Biz Ihlamur Vadisini 137 bin metrekarelik
adli tıpa bağlayacağız. Adli tıpı gerçek manada bir rekreasyon alanına dönüştüreceğiz.
Hasköy üzerinden Kuzey Ankara'daki rekreasyon alanına bağlı. Hasköy ve kuzey
Ankara'daki rekreasyon alanına Hacıkadın deresine bağlayacağız."