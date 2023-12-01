ÖSYM sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru şu şekilde;

Başkanlığımızda boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddenin (c) fıkrası gereği görev yapmak üzere 15 (On beş) sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı personeli alım süreci tamamlanmıştır. Adaylar sonuçlarına https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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