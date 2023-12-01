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İki kardeş kurdukları ses sistemiyle komşularına kabusu yaşattı

Güngören'de 5 katlı binanın 4. katında yaşayan iki kardeş, evlerinin her odasına kurdukları özel ses düzenekleriyle komşularını rahatsız etti. Kardeşlerin üst katında daire satın alanlar, gürültüden kurtulmak için çareyi evlerini satılığa çıkartmakta buldu. Çok sayıda şikayet üzerine çilingirle daireye giren polis ekipleri, düzenekleri sökerek iki kardeş hakkında adli işlem başlattı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iki kardeş ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 16:30, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 16:51
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İki kardeş kurdukları ses sistemiyle komşularına kabusu yaşattı

Olay, Güngören Akıncılar Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4. katında bulunan bir dairede meydana geldi. Erdal ve Emrah Yıldız kardeşler, iddiaya göre yaşadıkları evin her odasına ayrı bir ses düzeneği kurdu. Bazı odalarda hoparlörle müzik çalan kardeşler, odanın birinin tavanına motorlu özel bir ses düzeneği kurdu. Yıldız Kardeşler, bu düzenekleri tatil günlerinde ve akşam saatlerinde açmayı tercih etti. Olayın yaşandığı binada daire satın alanlar çareyi evlerini satılığa çıkarmakta buldu. Binada oturanların ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde kimsenin olmaması nedeniyle ekipler, çilingirle açılan daireye girdiklerinde, çalışan ses sistemleriyle karşılaştı. Ekipler evde yaptıkları incelemede 3 adet hoparlörlü ses sistemi ile tavana gizlenmiş motorlu ses sistemini sökerek muhafaza altına aldı. Yakalanan şüpheliler hakkında "Huzur ve sükunu bozmak" maddesinden adli işlem başlatıldı.Daha önce, yan binada kalan iki kişinin, ses nedeniyle rahatsız oldukları Yıldız kardeşlerin evine gidip şikayetlerini dile getirdiği öğrenildi. İki taraf arasında çıkan tartışmada Yıldız kardeşler, 2 gence keserle saldırdı. Yaralananlar şüphelilerden şikayetçi oldu.

"DAİREYİ SATIN ALDILAR, OTURAMADAN SATILIĞA ÇIKARDILAR"

Bina sakinlerinden Yüksel Salman, "Sürekli değişik değişik sesler açıyorlar, rahatsız ediyorlar. Benim küçük çocuğum ve ailem herkes herkes rahatsız oluyor. Titreşim, akşamdan sabaha kadar ezan sesleri, çıkartıyorlar. Polis geld aldı götürdü ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Bunların üst komşuları, daireyi satın aldılar ama daha oturmadan satılığa çıkarttılar, bu gürültü yüzünden" dedi.

"BALYOZ, ÇEKİÇ SESİ GİBİ GELİYORDU"

Olayın bitişiğindeki binada yaşayan Tuncay Akyıldız, "Sesleri duyuyorduk ama tadilat var zannettik. Üst veya alt komşularımızın yaşadığı binalarda tadilat var zannettik, yan binadan olacağını hiç düşünemedik. Özellikle akşam saat 22.00, 23.00 ile 24.00 saatlerinde bu sesler gelmeye başladı. 3. ve 4. gün de devam edince araştırmaya başladık. Bize resmen balyoz, çekiç sesi gibi geliyordu. O seslerden çocuk bile uyuyamıyordu." diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN KAFASINA KESERLE SALDIRDI"

Olayın yaşandığı binanın bitişiğindeki binada yaşayan ve Yıldız kardeşler tarafından iki torunu darbedilen Melehat Balkahane, "Çocuklara keserle saldırdılar.Kızımın 16-17 yaşında çocukları var. Çocukların kafasına keserle saldırdı polise söylediler. Polisler geldi, savcılığa verdiler. Mahkemelik oldular galiba ben de bildiğim kadarıyla söylüyorum size" dedi. Yıldız kardeşlerin darbettiği iki gence ilişkin daha önce ifade verdiği, konuyla ilgili mahkeme sürecinin devam ettiği öğrenildi.

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