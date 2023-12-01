Seçil Erzan'ın bankaya getirilen paralarla yeni görüntüsü ortaya çıktı
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında sanık Seçil Erzan'ın bankaya getirilen paralarla yeni görüntüsü ortaya çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 17:02, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 17:02
Bankanın güvenlik kamerası kayıtları da dosyaya girdi.
Görüntülerde, tutuklu sanık Ali Yörük'ün, iddiaya göre bazı müştekilerden alarak yanında getirdiği poşetin içendeki parayı bankada teslim etmesi yer aldı.
Yine sanık Seçil Erzan ile yanındaki iki kişinin, 27 Eylül ile 2 Aralık 2022'de masanın üzerindeki paraları çantaya koymaları da güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.