Seçil Erzan'ın bankaya getirilen paralarla yeni görüntüsü ortaya çıktı

Bankanın güvenlik kamerası kayıtları da dosyaya girdi.

Görüntülerde, tutuklu sanık Ali Yörük'ün, iddiaya göre bazı müştekilerden alarak yanında getirdiği poşetin içendeki parayı bankada teslim etmesi yer aldı.

Yine sanık Seçil Erzan ile yanındaki iki kişinin, 27 Eylül ile 2 Aralık 2022'de masanın üzerindeki paraları çantaya koymaları da güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.