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Bakan Tunç: Terörün her türlüsüyle mücadelede kararlıyız

Bakırköy Adliyesi'nde Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak terörün her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Milletimizin huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan terör örgütlerini temizleyinceye kadar, tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadelemizde güvenlik güçlerimizin yanı sıra yargı teşkilatlarımız, hakim ve savcılarımız da çok önemli görevler ifa ediyorlar" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 17:45, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 17:47
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Bakan Tunç: Terörün her türlüsüyle mücadelede kararlıyız

Bakırköy Adliyesi'nde Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çiğdem, başsavcıvekilleri, hakimler, savcılar ve Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın hayatını anlatan sunumun da gösterimi yapıldı.

"Terörün her türlüsüyle mücadelede kararlıyız"

Törende konuşma yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. "Bugün çok anlamlı bir tören için Bakırköy Adliyemizdeyiz. Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen kütüphanenin açılışını hep beraber gerçekleştireceğiz. Bundan 8 yıl önce, İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde görevi başında hain terör saldırısında şehit vermiştik Savcı Selim Kiraz kardeşimizi. O günden bu yana da onu hiç unutmadık. Onun acısı hala yüreklerimizde. O adalet nöbeti tutarken, bu millet için çalışırken, hak için, hakkaniyet için, hukuk için, mesai sarf ederken, hain terör örgütü tarafından hunharca şehit edildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak terörün her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Milletimizin huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan terör örgütlerini temizleyinceye kadar, tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadelemizde güvenlik güçlerimizin yanı sıra yargı teşkilatlarımız, hakim ve savcılarımız da çok önemli görevler ifa ediyorlar" dedi.

"Mehmet Selim Kiraz kardeşimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum"

Bakan Tunç, "Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı biz hiçbir zaman unutmayacağız. Onun hatırasını hep yaşatmanın gayreti içerisinde olacağız. Türkiye'nin üzerinde hesapları olanlar, adları farklı da olsa taşeron örgütleri, terör örgütlerini kullanarak bölgemizde, ülkemiz üzerinde planlar yapmaya çalışıyorlar ama boşuna nafile uğraşıyorlar. Millet olarak, birlik, beraberlik içerisinde inşallah kökünü kazıyıncaya kadar yargımızla, emniyet güçlerimizle, topyekun milletimizle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben tekrar şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ben kütüphaneye katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi korusun" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Tunç ve yargı mensupları açılış kurdelesini keserek kütüphaneyi gezdi. Öte yandan Bakan Tunç'un Bakırköy Adliyesi'ndeki yargı mensupları ile yaptığı konferans ise basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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