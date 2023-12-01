Ankara'da diplomatik satranç turnuvası: Büyükelçiler yarıştı

El Salvador'un Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Geçici Başkanlığı çerçevesinde, çoğunluğu Orta ve Güney Amerika ülkelerinin büyükelçileri, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde bir araya geldi.

Gökyay Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Gökyay ve El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'un ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Alp'in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Orta Amerika ülkelerinin kültürel zenginlikleri sergilendi.

Açılışta konuşan Büyükelçi Calderon, Orta Amerika bölgesinin kültürel zenginliklerinin Türk vatandaşlarıyla paylaşılmasını amaçlayan etkinliği düzenlemekten memnuniyet duyduğunu belirterek, satrancın ülkelerin kültürleri arasında "bağ, birleştirici ve kapsayıcı bir unsur olarak" konumlandığını söyledi.

Calderon, "Bu etkinliğin SICA üyesi ülkeler ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye ile bu ülkeler arasında coğrafi mesafeye rağmen olumlu bir siyasi ve işbirliği ilişkisi bulunuyor." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Yaprak Alp, tüm Orta Amerika ülkeleriyle mükemmel ilişkilere sahip oldukları için gurur duyduklarını, Türkiye'nin SICA ile ilişkilerinin yakın zamanda önemli ölçüde geliştiğini vurguladı.

Alp, etkinliğin mümkün olan her alanda söz konusu ülkelerin kültürel bağlarının ve toplulukları desteklediklerinin bir kanıtı olduğunu söyledi.

Gökyay Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Gökyay, satrancın ülkeleri birbirine yaklaştıran önemli bir enstrüman olduğunu dile getirerek, "Satranç ülkeleri birbirine yaklaştıran önemli bir ekstramdır. Türkiye'de genç nesil satranç ile ilgileniyor. Bu da geleceğimiz için bir teminattır. Birbirini tanımayan kişiler satranç masasına oturur ve başarılar diler. Saatlerce oturur ve dostluk gelişir. Dünyamızın barışa hoşgörüye ihtiyacı var. Satranç çeşitli yönlerden toplumlara faydalı. Doğru stratejilerin tercih edilmesi bir kazanç. Türkiye'de en çok lisanslı sporcu satrançta var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından El Salvador Büyükelçiliği, bir şükran göstergesi olarak, turnuvanın düzenlenmesine verdiği destekten dolayı Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'ne, Salvadorlu ünlü sanatçı ve ressam Fernando Llort'un yarattığı renkli "Palmeno stili" ile süslenmiş el yapımı bir satranç tahtası bağışladı. Ressam, Salvador halkının kimliğini, dünya görüşünü ve günlük yaşamını temsil etmek için soyut, geometrik ve doğrusal formlar kullanarak ortaya çıkardığı eserler ile tanınıyor. Bu satranç tahtası müze koleksiyonunun bir parçası olacak ve vitrinlerinde sergilenecek.

Etkinlikte, açılan stantlarda SICA üye ülkeleri El Salvador, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Guatemala ve Panama'yı temsil eden kültürel unsurlar sergilendi. Stantlar, 2 Aralık Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

SICA nedir?

SICA, sekiz ülke (Belize, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti ve Panama) arasındaki entegrasyonu ve işbirliğini destekleyen hükümetlerarası bir kuruluştur. Temel hedefi Orta Amerika'yı Barış, Özgürlük, Demokrasi ve Kalkınma Bölgesi haline getirmektir. Türkiye 2015 yılından bu yana SICA gözlemci ülkesidir.