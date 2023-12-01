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AK Parti'nin meclis üyeliği başvuru ücretleri Gazze'ye gönderilecek

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti'den il genel meclisi ve belediye meclis üyeliği aday adaylığı için ödenen başvuru ücretleri, Gazze'ye yardım olarak gönderilecek. Bu kapsamda Manisa'da da müracaatlar devam ederken, son günün 3 Aralık olduğu belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 18:24, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 19:07
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AK Parti'nin meclis üyeliği başvuru ücretleri Gazze'ye gönderilecek

2024 Yerel Seçimleri için AK Parti'de il genel meclisi ve belediye meclis üyeliği için başvuru süreci sona eriyor. 9 Kasım tarihinde başlayan meclis üyelikleri için başvuru tarihi 3 Aralık Pazar günü saat 16.00'da sona erecek. Yoğun bir başvuru trafiği yaşanan Manisa'da adaylık başvuruları ilçe başkanlıklarında hafta sonu da yapılabilecek. Daha önceden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un da açıkladığı üzere toplanan başvuru ücretlerinin tamamının Gazze'ye bağışlanacağı süreçte adayların, basvuru.akparti.org.tr adresinde bulunan formları doldurarak, ilgili ilçe başkanlıklarına teslim etmeleri gerekiyor. Adayların başvuruda yanlarında bulundurması gereken evraklar ise şu şekilde; arşiv kayıtlı adli sicil belgesi, diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ve bağış dekontu. Ayrıca adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa dilekçesinin fotokopisini yanlarında bulundurması gerekiyor. Engelli kontenjanından aday olacakların ise, yüzde 40'ın üzerinde engeli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu veya engelli kimlik kartını yanında bulundurması gerekiyor.

Teşkilatlarda yoğun mesai

Aday adaylığı başvuru sürecinin pazar günü biteceğini vurgulayan AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, "Kurulduğu günden bu yana sadece seçmenin değil, görev almak isteyen kişilerin de yoğun olarak tercih ettiği partimiz 2024 yerel seçimleri için de iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor. Türkiye'ye yerel yöneticiliğin ne olduğunu gösteren anlayışımızla bütün illerde ve ilçelerde olduğu üzere Manisa'mızda da ak belediyeciliğin istikrarını 31 Mart gecesi tecelli ettireceğiz. Bu noktada ak kadrolarımızda yer almak ve Manisa'mıza hizmet etmek isteyen hemşerilerimizin aday adaylığı başvurularının yoğunluğundan memnuniyet duyuyoruz. Hafta sonu da bütün ilçe teşkilatlarımızda başvuru alışı devam edecektir" dedi.

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