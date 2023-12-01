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Bahçeli: İsrail, acımasız ve ahlaksız saldırılarına tekrar başlamıştır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "24 Kasım tarihinden itibaren ilan edilen ve 3 kez de uzatılan geçici ateşkesi bugün sabah saatlerinde sonlandıran İsrail, acımasız ve ahlaksız saldırılarına tekrar başlamıştır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 18:58, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 18:58
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Bahçeli: İsrail, acımasız ve ahlaksız saldırılarına tekrar başlamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Açıklamasında 7 Ekim'den beri dünyanın ve beşeriyetin soykırıma varan saldırıların Gazze'yi perişan ettiğini belirterek, "Haksız, hukuksuz ve insanlık dışı İsrail saldırıları sonucunda sayıları 16 bini aşan Filistinli kardeşimiz hayattan koparılmış, on binlerce Filistinli kardeşimiz yaralanmıştır. İsrail vahşet ve şiddet politikalarıyla aleni insanlık suçu işlemiştir. 24 Kasım tarihinden itibaren ilan edilen ve 3 kez de uzatılan geçici ateşkesi bugün sabah saatlerinde sonlandıran İsrail, acımasız ve ahlaksız saldırılarına tekrar başlamıştır. Masum bir halkın tepesinden bombalar atılmakta, anne ve babalarının öpüp koklamaya kıyamadığı çocuklar katledilmekte, savunmasız bir halk canlı hedef haline getirilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Türk milletinin sabrı artık taşma noktasına ulaşmıştır"

Bahçeli, Gazze'nin ölüm şeridine dönüştüğünü söyleyerek, "Bu nedenle Türk milletinin sabrı artık taşma noktasına ulaşmıştır. Sükünetin istikrarlı olarak tesisiyle birlikte kalıcı ateşkes ve barış ortamının sağlanması gerekiyorken İsrail'in seri ve sistematik cinayetlerine ısrar ve inatla devamı kabulü mümkün olmayan insani felaketlere yol açmaktadır. Bugünkü İsrail yönetimi aynı zamanda dünya genelinde yaşayan bütün Yahudilerin sırtında taşınması imkansız hale gelen bir kambura, hepsini birden sorumluluk altına sokan bir suç makinesine dönüş yapmıştır. 'Caniyahu'nun ilkel ve iğrenç saldırganlığına tarih ve beşeriyet önünde müessir ve mütehakkim tepkiyi öncelikle Yahudiler göstermelidir" ifadelerine yer verdi.

"İsrail tazminat ödemeye mahkum edilmeli"

Bahçeli, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin devletinin kurulması gerektiği çağrısını yineleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail tazminat ödemeye mahkum edilmeli, caniyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde adalet ve insanlık namına yargılanmalıdır. Türk milleti akan kana, günbegün mesafe alan soykırıma daha fazla sessiz ve seyirci kalmama iradesindedir. Herkes bilmelidir ki, "Gönüllü Kudüs Sevdalıları" mukaddesatımız başta olmak üzere mazlum Filistinli kardeşlerimizin huzur ve can güvenliği için her türlü göreve hazırdır."

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