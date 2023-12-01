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Diyarbakır'da çocukların kavgasına aileler karıştı: 12 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin dahil olması sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 19:56, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 19:55
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Diyarbakır'da çocukların kavgasına aileler karıştı: 12 yaralı

Olay, Bağlar ilçesi kırsal Batıçanakçı Mahallesi Yemişalan Küme Evleri'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde mahalledeki çocuklar arasında kavga çıktı. Çocukların yakınları olay yerine gelerek kavgaya dahil oldu. Çıkan taşlı, sopalı kavgada 12 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 11 kişiyi olay yerinde tedavi ederken, 1 kişiyi kentteki hastaneye kaldırdı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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