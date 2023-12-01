Sakarya'da insan seli: Hep bir ağızdan İsrail'i kınadılar

Dilan Polat'ın 'şampiyonlar liginin' tüm mal varlıklarına el konuldu
Dilan Polat'ın 'şampiyonlar liginin' tüm mal varlıklarına el konuldu
Bakan Yardımcısı Duran, belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti
Bakan Yardımcısı Duran, belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti
İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı: İşte fiyatı en çok artanlar
İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı: İşte fiyatı en çok artanlar
AA kameramanı, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
AA kameramanı, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi
Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi
Togg açıkladı: Kasım teslimatında rekor kırıldı
Togg açıkladı: Kasım teslimatında rekor kırıldı
Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur
Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur
Seçil Erzan aldığı daireyi 21 gün sonra satmış: Aracılık eden zabıta görevden alındı
Seçil Erzan aldığı daireyi 21 gün sonra satmış: Aracılık eden zabıta görevden alındı
Öğrenciyi havaya kaldırıp, fırlatan müdür yardımcısının görev yeri değişti
Öğrenciyi havaya kaldırıp, fırlatan müdür yardımcısının görev yeri değişti
AK Parti'de aday adayları için anket süreci başladı
AK Parti'de aday adayları için anket süreci başladı
Van'da tek bir operasyonda 4 Ton 600 KG esrar ele geçirildi
Van'da tek bir operasyonda 4 Ton 600 KG esrar ele geçirildi
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
THY pilot ve kabin memurlarına alkol ve psikoaktif testi yapacak
THY pilot ve kabin memurlarına alkol ve psikoaktif testi yapacak
'Meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var'
'Meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var'
'Askerliğimi yaptım' diye yalan söyledi, tazminatsız kovuldu
'Askerliğimi yaptım' diye yalan söyledi, tazminatsız kovuldu
Asgari ücrette ilk toplantı 11 Aralık'ta
Asgari ücrette ilk toplantı 11 Aralık'ta
Yerli uçak motorunda kritik viraj
Yerli uçak motorunda kritik viraj
'Usülsüz evlilik' soruşturmasında kamu görevlileri dahil 11 gözaltı
'Usülsüz evlilik' soruşturmasında kamu görevlileri dahil 11 gözaltı
MEB görevde yükselme sözlü sınav takvimini açıkladı
MEB görevde yükselme sözlü sınav takvimini açıkladı
Bakan Şimşek: Orta Vadeli Programımıza güven artıyor
Bakan Şimşek: Orta Vadeli Programımıza güven artıyor
Bankalar harekete geçti! Şube müdürlerine Seçil Erzan tedbiri
Bankalar harekete geçti! Şube müdürlerine Seçil Erzan tedbiri
Yüzde 50+1'e alternatif aranıyor: Latin modeli olabilir
Yüzde 50+1'e alternatif aranıyor: Latin modeli olabilir
TCMB'den TL mevduatı destekleyecek adım
TCMB'den TL mevduatı destekleyecek adım
4 üniversiteye rektör atandı, Selman Öğüt Rektör oldu
4 üniversiteye rektör atandı, Selman Öğüt Rektör oldu
Polis memuru düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Polis memuru düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Bakan Göktaş, yakın koruma polis memurunun şehit olduğunu bildirdi
Bakan Göktaş, yakın koruma polis memurunun şehit olduğunu bildirdi
'Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz'
'Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz'
Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Rüşvet operasyonunda Anıtlar Müdürlüğü'nde görevli 2 uzman yakalandı
Rüşvet operasyonunda Anıtlar Müdürlüğü'nde görevli 2 uzman yakalandı
Hayvanlara kötü muamele iddiası ile tutuklanan kadının eşi konuştu
Hayvanlara kötü muamele iddiası ile tutuklanan kadının eşi konuştu
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Sakarya'da insan seli: Hep bir ağızdan İsrail'i kınadılar

Filistin'e destek vermek için başlatılan 'Filistin'e Özgürlük İçin Yürüyüş' programı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Sakarya'da başladı. Erbaş, "1492'de siz yine haçlıların katliamından kaçtınız, Müslümanlara sığındınız. İkinci Dünya Savaşı'nda haçlılar, Avrupa'da, sizin 90 bin atanızı katletti. Şimdiye kadar Müslümanlardan hiç zarar görmediniz hep şefkat gördünüz, hep himaye gördünüz. Katil İsrail'i, zalim İsrail'i durdurmak için siz de harekete geçin vicdanlarınızı harekete geçirin" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 20:16, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 20:15
Yazdır
Sakarya'da insan seli: Hep bir ağızdan İsrail'i kınadılar

Filistin'e Destek Platformu tarafından başlatılan 'Filistin'e Özgürlük İçin Yürüyüş' etkinliğinin ilki binlerce insanın katılımıyla Sakarya'da başladı. İsrail'in lanetlendiği büyük yürüyüşte Filistin için harekete geçilmesi gerektiği çağrısı yapıldı. İsrail'i kınayan pankartlar ve sloganlar eşliğinde Millet Bahçesi'nde başlayan yürüyüş Çark Caddesi'nde son buldu. Yürüyüşte esnasında özgürlüğün simgesi olarak vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklı ve Filistin bayraklı balonları gökyüzüne bıraktı. Ayrıca insani aranın bitmesi ve İsrail'in hava saldırılarına kaldığı yerden devam etmesi de yürüyüşte protesto edildi. Binlerce vatandaşın adeta insan seli oluşturduğu yürüyüşte Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin için destek vermeleri hususunda dünyaya çağrıda bulundu.

"Ey Yahudiler, ikinci Dünya Savaşı'nda haçlılar, Avrupa'da, sizin 90 bin atanızı katletti"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz, hangi imkanlarımız varsa onları mazlumlara elimizle ulaştırmak için hizmet ediyoruz. Dilimizde burada gerçekleri haykırarak bütün insanlığa doğruları söyleyerek kötülükleri ortan kaldırmaya devam edeceğiz. Kalbimiz Filistin, Kudüs, Mescidi Aksa, Doğu Türkistan, Libya, Suriye, Keşmir diye çarpıyor. Bir gerçeği buradan bütün dünyaya ilan etmek istiyorum. Ey insanlar, Yahudiler bugün Gazze'ye zulmedenlerin ataları olan, Gazze'ye zulmedenlerin destekçileri olan haçlıların dedeleri, Romalılar tarafından büyük bir katliama uğradılar. Kudüs'ten kovulan, katledilen, katledilmekten kurtulan Yahudilere 637 yılında Kudüs'e sahip çıkan Hazreti Ömer himaye etti onları, Müslümanların merhameti onları sürgünden, katliamdan kurtardı. Daha sonra 1099 yılında haçlılar, Kudüs'ü işgal edince yine orada büyük bir katliam başladı. Hem Müslümanları hem Yahudiler haçlıların katliamına uğradı. 1187'de Selahattin Eyyubi Kudüs'ü kurtararak hem Müslümanları hem de Yahudileri sürgünden, katliamdan kurtardı, Kudüs tekrardan barışın yurdu oldu. Ey Yahudiler, 1492'de siz yine haçlıların katliamından kaçtınız, Müslümanlara sığındınız. İkinci Dünya Savaşı'nda haçlılar, Avrupa'da, sizin 90 bin atanızı katletti. Şimdiye kadar Müslümanlardan hiç zarar görmediniz hep şefkat gördünüz, hep himaye gördünüz. Ey Yahudiler, katil İsrail'i, zalim İsrail'i durdurmak için siz de harekete geçin vicdanlarınızı harekete geçirin. Zalimlere bizlerle beraber, Müslümanlarla beraber sizler de 'dur' deyin" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber