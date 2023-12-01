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Milletvekili Ölmeztoprak'tan 'Model Fabrika' açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'ya kazandırılması planlanan 'model fabrika'nın bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 21:27, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 21:40
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Milletvekili Ölmeztoprak'tan 'Model Fabrika' açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Malatya'ya kazandırılması planlanan model fabrikanın bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını kaydederek süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından desteklenen projenin hayata geçmesiyle birlikte istihdama da katkı sağlanacağını belirten Ölmeztoprak, "Model fabrika, genellikle bir endüstriyel tesisin üretim süreçlerinin, teknolojilerinin ve yönetim sistemlerinin örnek alınabilecek bir model olarak tasarlandığı ve uygulandığı bir tür referans tesisini ifade eder. Bu tesis, en iyi uygulamaları, verimliliği ve sürdürülebilirliği göstermek amacıyla seçilmiş ve tasarlanmıştır. Genellikle yeni üretim teknolojilerini test etmek, süreç iyileştirmeleri yapmak ve endüstri standartlarını belirlemek için kullanılır. Proje, yeni iş olanakları oluşturarak bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak. İstihdam artışı ve yerel işletmeler arasında ortaklıkların oluşmasına imkan sağlayacak. Model fabrikalar genellikle en son üretim teknolojilerini kullanır. Bu, bölgedeki işletmelerin teknolojik altyapısını güçlendirebilir ve rekabet avantajı sağlayabilir. Bölgedeki çalışanlar için eğitim ve beceri geliştirme programlarına ev sahipliği yapabilir. Yerel iş gücünün niteliklerini artırabilir. Modern üretim tesisleri genellikle çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak da tasarlanır. Bu da bölgeye çevre dostu uygulamaların yayılmasına katkı sağlar. Sürekli olarak yeni üretim yöntemleri ve teknolojilerini test eder. Bölgedeki diğer işletmelerin de yenilik ve Ar-Ge çalışmalarına teşvik edebilir" ifadelerini kullandı.

Ölmeztoprak, Malatya Model Fabrikası'nın yapım aşaması ve hazırlık sürecindeki model fabrikaların içerisinde en hızlı faaliyet göstermeye başlayan fabrika olacağını kaydederek, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

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