2 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Altın fiyatları rekor seviyeye yükseldi
Altın fiyatları rekor seviyeye yükseldi
Fırıncılar Odası Başkanı Balcı: Ocak ayında ekmek fiyatları artabilir
Fırıncılar Odası Başkanı Balcı: Ocak ayında ekmek fiyatları artabilir
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 178 kişi öldü
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 178 kişi öldü
MSB: Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatıyla imha edildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatıyla imha edildi
Bakan Işıkhan: Asgari ücret sürecini mutabakat arayışıyla yürüteceğiz
Bakan Işıkhan: Asgari ücret sürecini mutabakat arayışıyla yürüteceğiz
Dilan Polat'ın 'şampiyonlar liginin' tüm mal varlıklarına el konuldu
Dilan Polat'ın 'şampiyonlar liginin' tüm mal varlıklarına el konuldu
Bakan Yardımcısı Duran, belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti
Bakan Yardımcısı Duran, belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti
İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı: İşte fiyatı en çok artanlar
İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı: İşte fiyatı en çok artanlar
AA kameramanı, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
AA kameramanı, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi
Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi
Togg açıkladı: Kasım teslimatında rekor kırıldı
Togg açıkladı: Kasım teslimatında rekor kırıldı
Seçil Erzan aldığı daireyi 21 gün sonra satmış: Aracılık eden zabıta görevden alındı
Seçil Erzan aldığı daireyi 21 gün sonra satmış: Aracılık eden zabıta görevden alındı
Öğrenciyi havaya kaldırıp, fırlatan müdür yardımcısının görev yeri değişti
Öğrenciyi havaya kaldırıp, fırlatan müdür yardımcısının görev yeri değişti
AK Parti'de aday adayları için anket süreci başladı
AK Parti'de aday adayları için anket süreci başladı
Van'da tek bir operasyonda 4 Ton 600 KG esrar ele geçirildi
Van'da tek bir operasyonda 4 Ton 600 KG esrar ele geçirildi
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
THY pilot ve kabin memurlarına alkol ve psikoaktif testi yapacak
THY pilot ve kabin memurlarına alkol ve psikoaktif testi yapacak
'Meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var'
'Meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var'
'Askerliğimi yaptım' diye yalan söyledi, tazminatsız kovuldu
'Askerliğimi yaptım' diye yalan söyledi, tazminatsız kovuldu
Asgari ücrette ilk toplantı 11 Aralık'ta
Asgari ücrette ilk toplantı 11 Aralık'ta
Yerli uçak motorunda kritik viraj
Yerli uçak motorunda kritik viraj
'Usülsüz evlilik' soruşturmasında kamu görevlileri dahil 11 gözaltı
'Usülsüz evlilik' soruşturmasında kamu görevlileri dahil 11 gözaltı
MEB görevde yükselme sözlü sınav takvimini açıkladı
MEB görevde yükselme sözlü sınav takvimini açıkladı
Bakan Şimşek: Orta Vadeli Programımıza güven artıyor
Bakan Şimşek: Orta Vadeli Programımıza güven artıyor
Bankalar harekete geçti! Şube müdürlerine Seçil Erzan tedbiri
Bankalar harekete geçti! Şube müdürlerine Seçil Erzan tedbiri
Yüzde 50+1'e alternatif aranıyor: Latin modeli olabilir
Yüzde 50+1'e alternatif aranıyor: Latin modeli olabilir
TCMB'den TL mevduatı destekleyecek adım
TCMB'den TL mevduatı destekleyecek adım
4 üniversiteye rektör atandı, Selman Öğüt Rektör oldu
4 üniversiteye rektör atandı, Selman Öğüt Rektör oldu
Polis memuru düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Polis memuru düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Bakan Göktaş, yakın koruma polis memurunun şehit olduğunu bildirdi
Bakan Göktaş, yakın koruma polis memurunun şehit olduğunu bildirdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

2 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

2 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 00:00, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 00:03
Yazdır
2 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜGVA Genel Merkezi'nde düzenlenecek İhtisas Akademi açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/12.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grubu 28. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Antalya/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda incelemede bulunup basın açıklaması yapacak, Valiliği ziyaret edecek, İskenderun sahili tahkimat çalışmalarını inceleyecek, İskenderun OSB Kavşağı ve bağlantı yolunun açılışını gerçekleştirecek.

(Hatay/12.00-16.30)

3- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Dünya İklim Eylemi Zirvesi takip ediliyor.

(Dubai)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in insani araya son vermesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nin (EURO 2024) grup kura çekimi Almanya'da yapılacak.

(Hamburg/20.00)

2- Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

3- Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına; Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir, Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray ve Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/13.30/Rize/16.00/İstanbul/Adana/19.00)

4- Trendyol 1. Lig'in 14. haftasına; Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor, Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor, Boluspor-Eyüpspor ve Astor Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/İstanbul/13.30/Bolu/16.00/Şanlıurfa/19.00)

5- TFF 2. Lig'de 16. hafta, Beyaz Grup'ta 5, Kırmızı Grup'ta ise 4 maçla başlayacak.

6- TFF 3. Lig'in 13. haftasına; 1. Grup'ta 2, 3. Grup'ta 1 ve 4. Grup'ta 3 müsabakayla devam edilecek.

7- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Beşiktaş Safi Çimento, Hırvatistan'ın MRK Sesvete ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/17.00)

8- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasına; Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa, Reeder Samsunspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.

(Manisa/13.00/Denizli/15.30/Samsun/18.00/İstanbul/20.30)

9- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası; Fenerbahçe Alagöz Holding-Çankaya Üniversitesi, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ-Beşiktaş ve ÇBK Mersin-OGM Ormanspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/Kocaeli/14.30/Ankara/15.00/Mersin/16.00)

10- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftası, Brand Group Alanya Belediyespor-Halkbank maçıyla başlayacak.

(Ankara/15.00)

11- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftası; Fenerbahçe Opet-PTT, Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyespor, Çukurova Belediyespor-Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank ve Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/18.30/Adana/14.00/Aydın/15.00/Aksaray/18.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber