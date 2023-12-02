SGK, 75 uzman yardımcısı alacak

Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuruların arasından en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre başvurular, 4 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net