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SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ, Kuzey Boru AŞ ve Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) AŞ'nin halka arzını onayladı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 08:55, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 09:15
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SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Mega Metal'in 28,3 liradan, Kuzey Boru'nun 36,2 liradan, Sur Tatil Evleri GYO'nun ise 49,18 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Fonet Bilgi Teknolojileri AŞ'nin 104 milyon liralık, LDR Turizm AŞ'nin 99 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama AŞ'nin 860 milyon liralık, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ'nin 3 milyar liralık, Enerjisa Enerji AŞ'nin 20 milyar liralık, Turknet İletişim Hizmetleri AŞ'nin 50 milyon liralık, Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin 150 milyon liralık, Global Menkul Değerler AŞ'nin 450 milyon liralık, Emir Varlık Yönetim AŞ'nin 600 milyon liralık, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 850 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında 1 milyar lirayla Turkcell Finansman AŞ, 1,5 milyar lirayla PhillipCapital Menkul Değerler AŞ, 1,7 milyar lirayla Mercedes-Benz Finansman Türk AŞ, 4 milyar lirayla Ak Finansal Kiralama AŞ, 10 milyar lirayla Vakıf Finansal Kiralama AŞ de yer aldı.

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 5 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

Yeni faaliyet izinleri

SPK, A1 Portföy Yönetimi AŞ'nin "İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ve "Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ'nin "Elektrik Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu", "İkas Girişim Sermayesi Yatırım Fonu", "MG Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ve "Proptech Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kuruluşuna izin verirken, katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerini onayladı.

Foneva Portföy Yönetimi AŞ'nin Değişken Şemsiye Fon, Katılım Şemsiye Fonu, Para Piyasası Şemsiye Fonu ve Serbest Şemsiye Fon ile Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin Katılım Şemsiye Fonu kurmasına izin verildi.

Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi talebi olumlu karşılandı.

Suç duyuruları ve erişim engeli kararları

SPK, Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (EUYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, bir isme 1,7 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 48 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

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