Pazartesi alıyoruz çarşamba satıyoruz

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi 8.000 puan eşiğinin üzerinde tutunmaya çalışırken, endeksin haftanın günlerine göre performansındaki ayrışma dikkat çekiyor. Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından yüzde 70'ye yaklaşan yükseliş gerçekleştiren BIST 100, eylül ayında 8.500 puan eşiğine ulaştıktan sonra ağırlıklı olarak satıcılı bir seyir izlemişti. Son dönemde manşet endeksin en kötü performans gösterdiği günün çarşamba olması göze çarpıyor. 21 Ağustos'tan itibaren borsanın seyrine bakıldığında, endeks, 15 çarşambanın 13'ünde yatırımcısına kaybettirdi. Borsa, bu dönemde yalnızca 1 ve 8 Kasım günlerinde yüzde 0.19 ve yüzde 0.20'lik artışlar gerçekleştirebildi. Endeksteki düşüş 18 Ekim Çarşamba günü yüzde 3.36 ile bu dönemde zirveyi görürken, bu hafta da yüzde 1.04'lük düşüşle çarşamba günlerindeki kötü performansını sürdürdü.

KREDİLİ İŞLEMLER VURGUSU

BIST 100'ün hafta ortasında yatırımcılara sürekli kaybettirmesinin nedeni olarak kredili işlemlerin yüksekliği gösteriliyor. Hisse senetlerinde işlemler T+2 günde gerçekleştiği için uzmanlar, yatırımcıların hafta sonuna gelmeden pay senetlerini satarak paralarının hesaplarına geçmesini istediğini belirtiyor. Ayrıca BIST 100'ün olumlu ve olumsuz haber akışlarına fazla duyarlı olmasının da endeksin çarşamba günlerinde düşüşünde rol oynayabileceğine değiniliyor.

Borsanın son zamanlarda en güçlü olduğu gün ise pazartesi. BIST 100, son 5 pazartesinin 4'ünde yükselerek haftaya güçlü başlangıçlar yaptı. 21 Ağustos'tan bu yana geçen döneme bakıldığında da endeks, işlem yapılan 15 pazartesinin 10'unu artışla noktaladı. Perşembe de borsanın alıcılı seyir izlediği bir diğer gün olarak göze çarpıyor. Manşet endeks, son 15 perşembenin 9'unu yükselişle kapattı.

Bankalar borsayı yukarı taşıdı



Borsa İstanbul, S&P'nin Türkiye'nin kredi not görünümünü yükseltmesinin ardından pozitif hareket ederken; BIST 100, güne yüzde 1.55 yükselişle başladı. Ancak kapanışa doğru kazançların bir kısmını geri verildi. BIST 100 günü yüzde 0.98 yükselişle 8.026 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 3.20 değer kazandı.

Yatırımcı hafta sonu riski almak istemiyor



Borsanın eylül ve ekim aylarındaki favori günü olan salı günü artık olumsuz bir şekilde ayrışıyor. BIST 100, eylül ve ekimde endeksin açık olduğu 9 salının 7'sinde yatırımcısına kazandırmıştı. Son 3 aya bakıldığında da salı günleri endeks 15 işlem gününün 9'ini artıda tamamlayabildi. Endeks, son 15 cumanın 8'ini artıda, 7'sini ekside kapattı. Cumanın, çarşamba hariç en olumsuz performans gösterilen günler arasında olmasında haftanın son işlem günü olması gerekçe gösterilerek yatırımcıların hafta sonu riski almak istemediği belirtiliyor.

TOLGA UĞUR