Müvekkilinin borcu, avukatı beş parasız bıraktı

Ekonomideki yeni adımlar dikkatleri TL varlıklara çeviriyor
Ekonomideki yeni adımlar dikkatleri TL varlıklara çeviriyor
İTO açıkladı: Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Mansur Yavaş yeniden Ankara BB başkan adayı
Mansur Yavaş yeniden Ankara BB başkan adayı
Aynı konut için farklı fiyatlarla ilan verilemeyecek
Aynı konut için farklı fiyatlarla ilan verilemeyecek
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bakan Bolat: Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık
Bakan Bolat: Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
Yavru vatana Yahudi kıskacı: 25 bin dönüm arazi aldılar
Yavru vatana Yahudi kıskacı: 25 bin dönüm arazi aldılar
Asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık'ta: En az artış yüzde 40
Asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık'ta: En az artış yüzde 40
162 bin çiftçinin kimlik bilgisi çalındı
162 bin çiftçinin kimlik bilgisi çalındı
'BDDK personeline ek 45 bin TL maaş' tartışması: Geri çekilebilir
'BDDK personeline ek 45 bin TL maaş' tartışması: Geri çekilebilir
Altın fiyatları rekor seviyeye yükseldi
Altın fiyatları rekor seviyeye yükseldi
Fırıncılar Odası Başkanı Balcı: Ocak ayında ekmek fiyatları artabilir
Fırıncılar Odası Başkanı Balcı: Ocak ayında ekmek fiyatları artabilir
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 178 kişi öldü
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 178 kişi öldü
MSB: Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatıyla imha edildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatıyla imha edildi
Bakan Işıkhan: Asgari ücret sürecini mutabakat arayışıyla yürüteceğiz
Bakan Işıkhan: Asgari ücret sürecini mutabakat arayışıyla yürüteceğiz
Dilan Polat'ın 'şampiyonlar liginin' tüm mal varlıklarına el konuldu
Dilan Polat'ın 'şampiyonlar liginin' tüm mal varlıklarına el konuldu
Bakan Yardımcısı Duran, belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti
Bakan Yardımcısı Duran, belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti
İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı: İşte fiyatı en çok artanlar
İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı: İşte fiyatı en çok artanlar
AA kameramanı, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
AA kameramanı, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi
Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi
Togg açıkladı: Kasım teslimatında rekor kırıldı
Togg açıkladı: Kasım teslimatında rekor kırıldı
Seçil Erzan aldığı daireyi 21 gün sonra satmış: Aracılık eden zabıta görevden alındı
Seçil Erzan aldığı daireyi 21 gün sonra satmış: Aracılık eden zabıta görevden alındı
Öğrenciyi havaya kaldırıp, fırlatan müdür yardımcısının görev yeri değişti
Öğrenciyi havaya kaldırıp, fırlatan müdür yardımcısının görev yeri değişti
AK Parti'de aday adayları için anket süreci başladı
AK Parti'de aday adayları için anket süreci başladı
Van'da tek bir operasyonda 4 Ton 600 KG esrar ele geçirildi
Van'da tek bir operasyonda 4 Ton 600 KG esrar ele geçirildi
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
THY pilot ve kabin memurlarına alkol ve psikoaktif testi yapacak
THY pilot ve kabin memurlarına alkol ve psikoaktif testi yapacak
'Meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var'
'Meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var'
'Askerliğimi yaptım' diye yalan söyledi, tazminatsız kovuldu
'Askerliğimi yaptım' diye yalan söyledi, tazminatsız kovuldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Müvekkilinin borcu, avukatı beş parasız bıraktı

Denizli'de vergi borcunu ödemek maksadıyla bankaya giden avukat neye uğradığı şaşırdı. Baro ve mahkeme tarafından hiç tanımadığı birine vasi olarak atanan avukat, vasisinin SGK'ya olan 217 bin TL'lik borcundan dolayı tüm hesaplarına bloke konulduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 10:15, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 11:14
Yazdır
Müvekkilinin borcu, avukatı beş parasız bıraktı

Denizli'de yaşayan 38 yıllık avukat Nuran Aksu, 2020 yılında sonuçlanan bir dava sonrası baro ve mahkeme tarafından hiç tanımadığı bir şahsın hukuki işlemlerini takip etmek amacıyla vasi olarak atandı. Avukat Aksu'nun vasilik görevi mahkeme tarafından 2022 yılında sona erdi. Vergi borcunu ödemek için bankaya giden Aksu, görevlinin tüm hesaplarına tedbir konulduğunu söylemesi üzerine şoke oldu. Banka memurundan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bloke konulduğu öğrenen Aksu, ne olduğunu anlamak için SGK'yı aradı. Şaşkınlığı atar atmaz kurum ile irtibata geçen Aksu, müvekkilinin 217 bin TL'lik borcu sebebiyle tedbir konulduğu bilgisine ulaştı. İlk defa böyle bir durumun yaşandığını belirten avukat Nuran Aksu, "İlgili birimlere ulaşınca tedbirin vasisi olduğum kişiden dolayı olduğunu öğrendim. Bir müvekkilin borcu yüzünden mahkeme tarafından vasi olarak atanan bir avukata haciz gelmesi görülmüş bir olay değil ve hukukta da yeri yok. En azından 38 yıllık avukat olarak ben öyle biliyorum" dedi.

"Banka hesabımda para var ama hiç param yok"

Tüm mali işlemlerini banka aracılığıyla yaptığını belirten Nuran Aksu "Şuan banka hesabımda para var ama hiç param yok. Üçüncü bir şahıs nedeniyle mağdur edildim. SGK'ya dava açacağım ama dava açmak için param yok. Denizli Barosuna gideceğim ama aracıma mazot alamıyorum. Fatura ve ödemelerim için otomatik ödeme talimatım vardı. Şimdi hiçbiri ödenmedi. Ben faturalarımın ödeme tarihlerini bile bilmem. Bundan dolayı da ayrıca mağduriyet yaşayacağım. Kendi personelimin SGK primini ödemem lazım param yok. Maaş ödeyeceğim ama param yok. Vergilerimi ödemem lazım ama param yok. Tüm param bankadaydı. Şimdi hesaplarımda tedbir var, tedbir kalkıncaya kadar borçla yaşayacağım" şeklinde konuştu.

"Adalete güveniyorum"

Yaşadığı sorunla ilgili olarak SGK'ya dava açacağını belirten Aksu, "Şahsın kuruma olan borcu ödenmediği sürece benim hesaplarımdaki tedbirin kalkmayacağını söylediler. Ben SGK'ya dava açacağım. Devletin verdiği bir görevden dolayı benim hesaplarıma tedbir konulması beni mağdur etti. Adalete olan güvenim tam. Mağduriyetimin giderileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber