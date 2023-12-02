Adliye memuru, cuma namazı için hazırlanırken kalp krizi geçirdi

Kırıkkale Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde memur olarak çalışan Davut Poyrazer, öğle yemeğini yedikten sonra Cuma namazına gitmek için abdest almak için asansör beklerken klp krizi geçirdi.

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