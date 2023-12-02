Tencerede bulunan 45 bin Euro sınırı geçemedi

Kaptan Andreevo gümrük karakolunun gümrük memurları, Hollanda'dan Türkiye'ye giden tırların güzergahı üzerindeki Kapitan Andreevo karayoluna Türk plakalı boş bir kargo aracı geldi. Gümrük kontrol alanında Türk vatandaşı sürücü E.E'ye beyan edeceği bir şeyin olmadığını sordu ve gümrük incelemesi sırasında müfettişler, sürücü dolabında gıda ürünlerinin bulunduğu, 5 ila 50 Euro arasında değişen çeşitli değerde Euro banknotlarıyla dolu bir tencere buldu. Toplamda 45 bin Euro'nun beyan edilmediği tespit edildi. Paraya el konuldu ve Haskovo Bölge Savcılığı - Svilengrad Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı.