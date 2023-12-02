Esenyurt'taki tekel cinayetinde yeni iddia: Aile şikayetini çekti

İstanbul Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine yapılan silahlı saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybetmiş, 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralanmıştı.

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