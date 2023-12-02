Esenyurt'taki tekel cinayetinde yeni iddia: Aile şikayetini çekti
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Esenyurt'taki tekel bayi cinayetinde kamuoyunu şoke eden bir gelişme yaşandı. İnfial yaratan olayda oğullarını korkunç bir şekilde kaybeden ailenin şikayetini geri aldığı iddia edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 14:01, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 14:04
İstanbul Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine yapılan silahlı saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybetmiş, 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralanmıştı.
Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, saldırıda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın ailesinin 3 milyon lira karşılığında şikayetlerini geri çektiklerini söyledi. Avukat Şeker'in iddialarına karşı Bayındır ailesi açıklama yapmadı.