Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği çalışmasında sona gelindi
Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği çalışmasında sona gelindi
AYM: KGM'nin bedel ödemeden kamulaştırması 'mülkiyet hakkı ihlali'
AYM: KGM'nin bedel ödemeden kamulaştırması 'mülkiyet hakkı ihlali'
Taksideki savcı tacizi önledi
Taksideki savcı tacizi önledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Ekonomideki yeni adımlar dikkatleri TL varlıklara çeviriyor
Ekonomideki yeni adımlar dikkatleri TL varlıklara çeviriyor
İTO açıkladı: Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Mansur Yavaş yeniden Ankara BB başkan adayı
Mansur Yavaş yeniden Ankara BB başkan adayı
Aynı konut için farklı fiyatlarla ilan verilemeyecek
Aynı konut için farklı fiyatlarla ilan verilemeyecek
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bakan Bolat: Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık
Bakan Bolat: Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
Yavru vatana Yahudi kıskacı: 25 bin dönüm arazi aldılar
Yavru vatana Yahudi kıskacı: 25 bin dönüm arazi aldılar
Asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık'ta: En az artış yüzde 40
Asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık'ta: En az artış yüzde 40
162 bin çiftçinin kimlik bilgisi çalındı
162 bin çiftçinin kimlik bilgisi çalındı
'BDDK personeline ek 45 bin TL maaş' tartışması: Geri çekilebilir
'BDDK personeline ek 45 bin TL maaş' tartışması: Geri çekilebilir
Altın fiyatları rekor seviyeye yükseldi
Altın fiyatları rekor seviyeye yükseldi
Fırıncılar Odası Başkanı Balcı: Ocak ayında ekmek fiyatları artabilir
Fırıncılar Odası Başkanı Balcı: Ocak ayında ekmek fiyatları artabilir
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 178 kişi öldü
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 178 kişi öldü
MSB: Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatıyla imha edildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatıyla imha edildi
Bakan Işıkhan: Asgari ücret sürecini mutabakat arayışıyla yürüteceğiz
Bakan Işıkhan: Asgari ücret sürecini mutabakat arayışıyla yürüteceğiz
Dilan Polat'ın 'şampiyonlar liginin' tüm mal varlıklarına el konuldu
Dilan Polat'ın 'şampiyonlar liginin' tüm mal varlıklarına el konuldu
Bakan Yardımcısı Duran, belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti
Bakan Yardımcısı Duran, belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti
İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı: İşte fiyatı en çok artanlar
İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı: İşte fiyatı en çok artanlar
AA kameramanı, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
AA kameramanı, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi
Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi
Togg açıkladı: Kasım teslimatında rekor kırıldı
Togg açıkladı: Kasım teslimatında rekor kırıldı
Seçil Erzan aldığı daireyi 21 gün sonra satmış: Aracılık eden zabıta görevden alındı
Seçil Erzan aldığı daireyi 21 gün sonra satmış: Aracılık eden zabıta görevden alındı
Öğrenciyi havaya kaldırıp, fırlatan müdür yardımcısının görev yeri değişti
Öğrenciyi havaya kaldırıp, fırlatan müdür yardımcısının görev yeri değişti
AK Parti'de aday adayları için anket süreci başladı
AK Parti'de aday adayları için anket süreci başladı
Van'da tek bir operasyonda 4 Ton 600 KG esrar ele geçirildi
Van'da tek bir operasyonda 4 Ton 600 KG esrar ele geçirildi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

AYM: KGM'nin bedel ödemeden kamulaştırması 'mülkiyet hakkı ihlali'

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol yapımı gerekçesiyle bir taşınmazı sahibine bedel ödemeden kamulaştırması, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşındı. AYM, KGM'nin taşınmazda bedelini ödemeden kamulaştırma yaptığını belirterek mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve mahkemenin yeniden yargılama yapmasına karar verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 14:06, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 14:08
Yazdır
AYM: KGM'nin bedel ödemeden kamulaştırması 'mülkiyet hakkı ihlali'

Karasu ilçesi Yeni Mahalle Sülük mevkisindeki taşınmaz hakkında, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Sakarya Nehri-Karasu-Melenağzı yolu inşaatı için kamulaştırma kararı alındı. 1975 yılında alınan kararın ardından kamulaştırma şerhi tapu kaydına işlerken, tapu sahipleri A.T. ve F.T.'ye noter aracılığıyla bildirildi.

MAHKEME, TAZMİNAT KARARI VERDİ

Kamulaştırmanın yapılmasının ardından A.T. ve F.T.'ye taşınmaz bedeliyle ilgili herhangi bir ödeme yapılmadı. A.T. ve F.T. taşınmazla ilgili usule uygun kamulaştırma yapılmadan el koyulduğu ve bedelinin ödenmediğini belirterek taşınmazın bedelinin ödenmesini, tapunun iptali ile yol olarak terkin edilmesi talepleriyle 6 Şubat 2014'te Karasu 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde KGM'ye tazminat davası açtı. Davayı kabul eden mahkeme, 152 bin 447 TL 40 kuruş kamulaştırma bedeli ile 6 bin 151 TL 80 kuruş haksız işgal bedelini dava tarihinden itibaren başlayacak yasal faizi ile birlikte idareden alınarak başvuruculara ödenmesine ve taşınmazın yol olarak terkinine karar verdi.

YARGITAY KARARI BOZDU, MAHKEME UYDU

Mahkemenin kararının temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 5'inci Hukuk Dairesi, kamulaştırma işleminin 10 Şubat 1976 tarihinde taşınmazın hissedarlarına usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, kamulaştırma işleminin de bu tarihte kesinleştiği ancak bu hususun mahkemece dikkate alınmadığını belirterek, alınan kararı bozdu. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyarak davanın reddine hükmetti. Yargıtay ise bu kararı onadı.

KONU AYM'YE TAŞINDI

Kararın, 28 Mart 2019'da tebliğ edilmesinin ardından A.T. ve F.T., 9 Nisan 2019'da adil yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yeniden yargılama yapılması ve maddi-manevi tazminat talebinde bulunup, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. İddiaları inceleyen AYM üyeleri, kişilerin adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddiasını başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle reddetti.

'HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMADIĞI AÇIK'

Mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasını inceleyen AYM, mahkemenin, taşınmazı kamulaştırdığını kabul ettiğini ancak bedelin ödenip ödenmediği kısmını irdelemediğini belirtti. AYM tarafından yapılan incelemede, "Yargılama dosyası kapsamında bulunan ve KGM 1'inci Bölge Müdürlüğü'nün mahkemeye göndermiş olduğu 8 Eylül 2016 tarihli yazıda kamulaştırma işlemi gereğince taşınmaz maliklerine herhangi bir ödeme yapılmadığı hususu açıkça belirtilmekte olup bu yazı başvurucuların kendilerine herhangi bir bedelin ödenmediği iddiasının doğruluğunu kesin olarak ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verildi.

'MÜLKİYET HAKKI İHLALİ, İDARENİN EYLEMİNDEN KAYNAKLANDI'

Anayasanın ilgili maddelerinin hatırlatıldığı AYM kararında, 'Gerçek karşılığının ödendiği hususu başvuruya konu yargılama çerçevesinde tespit edilemediğinden geçerli bir kamulaştırmadan söz edilmesi mümkün görülmemiştir' ifadeleri yer aldı.

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğini belirten AYM, 'Mülkiyet hakkına ilişkin ihlal, idarenin eyleminden kaynaklanmıştır. Anayasa ile güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlaline yol açıldığının bilinerek idari anlamda gerekli tedbirlerin alınması ve benzeri nitelikte yeni ihlallere yol açılmaması için kararın bir örneğinin taşınmaza el atılmasından sorumlu idare olan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi gerekir. Bunun yanında ihlalin ve sonuçlarının başvuru öncesi mahkemelerce de giderilemediği tespit edilmiştir' ifadelerine yer verdi.

AYM, yeniden yargılama yapılmasına karar verirken, tazminat taleplerini ise reddetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber