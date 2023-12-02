Hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörist temizliğine hız kesmeden devam ettiği belirtilerek, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.