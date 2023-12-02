EURO 2024'ün para ödülleri açıklandı

-Maç bonusu: Galibiyet için 1 mil. ? ve beraberlik için 500.000 ?

Katılan takımlara ve performanslara dağıtılacak miktarlar şöyle:

Şampiyon takımın, grup maçlarının üçünü de kazanması durumunda elde edebileceği maksimum miktar 28.25 milyon ? olacak.

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