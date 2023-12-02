Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın 6,7 milyar lira borcunun bulunduğu açıklandı.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 18:18, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 18:20
Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulunda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı.
İstanbul'daki BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kulübün borcu açıklandı.
Denetim kurulu üyesi Kerem Akbaş, konuşmasında, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2023 itibarıyla borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 lira olduğunu söyledi.