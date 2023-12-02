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Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 24'üncü Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Genel Başkan Ergün Atalay, yeniden genel başkan seçildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 19:17, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 19:19
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Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi

TÜRK-İŞ 24'üncü Olağan Genel Kurulu, 30 Kasım- 2 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Genel Kurul, bugün yapılan seçimlerle son buldu. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. 398 delege oy kullandı. Oyların 396'sı geçerli, 2'si de geçersiz sayıldı. Geçerli oyların tamamını alan Ergün Atalay, TÜRK-İŞ genel başkanlığı görevine yeniden seçildi.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Hukuk ve Genel İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, Teşkilatlandırma İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar.

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