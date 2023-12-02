Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi

TÜRK-İŞ 24'üncü Olağan Genel Kurulu, 30 Kasım- 2 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Genel Kurul, bugün yapılan seçimlerle son buldu. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. 398 delege oy kullandı. Oyların 396'sı geçerli, 2'si de geçersiz sayıldı. Geçerli oyların tamamını alan Ergün Atalay, TÜRK-İŞ genel başkanlığı görevine yeniden seçildi.

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