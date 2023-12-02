'20 dakikalık yol 2 dakikaya düştü'

Bakan Uraloğlu: İskenderun OSB kavşağı ile 2 limanın otoyola bağlantısı sadece 2 dakikaya düştü

Uraloğlu, İskenderun OSB kavşağı ve bağlantı yolunun açılışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 10 ay geçtiğini söyledi.

Depremin ilk gününden itibaren çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve hükümetimizin önceliği, 6 Şubat depremlerinin etkilerini tamamen ortadan kaldırmak. Ülkemiz genelindeki çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde devam ettirirken, gözümüz ve kulağımızı deprem bölgesinden çekmedik ve dikkatimizi daha da yoğunlaştırdık. Bunun için de kabinedeki bütün bakan arkadaşlarım kendi konularıyla alakalı temaslarda, tespitlerde ve çalışmalarda bulunmak için sürekli bölgeye geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler de buraya gelmeden önce Hatay Havalimanı'mızdaki yenileme ve İskenderun sahilindeki tahkimat çalışmalarımızı yerinde inceledik."

Uraloğlu, şimdi de İskenderun OSB kavşağı ve bağlantı yolunun açılışını yaparak, bu önemli güzergahta yüksek standartlı bir ulaşım tesis etmenin mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Bölünmüş yol ağımızı toplamda 29 bin 283 kilometreye ulaştırdık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkenin ulaşım altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlara daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar attıklarını belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonunda gerçekleştirdiğimiz projelerle, Türkiye Yüzyılı'nda şehirlerimizi birbirine daha da yaklaştırıyor, ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz. Kara yolları yük ve yolcu taşımacılığında sağladığı esneklikle ön plana çıkan dinamik ulaşım modlarımızdan biridir. 2002 ile 2023 yılları arasında tam 23 bin 182 kilometre yol yaparak bölünmüş yol ağımızı toplamda 29 bin 283 kilometreye ulaştırdık. Artan yolcu ve yük trafiğinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi de yol ağı ve standartlarının yükseltilmesiyle mümkündür. Ülkemizde trafik akışının yoğunlaştığı doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarını belirleyerek bu akslarda yol standartlarını yükselttik ve yükseltmeye devam ediyoruz. 2028 yılında bölünmüş yol ağımızı 31 bin 250 kilometreye, 2053 hedeflerimiz kapsamında da 38 bin 60 kilometreye yükseltmeyi planlıyoruz."

Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'na yakışan hedefler doğrultusunda emin adımlarla yürüdüklerini, 81 ilde olduğu gibi Hatay'da da yatırımların devam edeceğini dile getirdi.

Hatay'ın, Avrupa ve Anadolu'yu Orta Doğu'ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunduğuna işaret eden Uraloğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den dünyaya açılan kapısı konumundaki İskenderun Limanı'na ev sahipliği yapan kentin ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkında olduklarını belirtti.

Hatay'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 2002 yılından bu yana 26 milyar 200 milyon liralık yatırım yaptıklarını dile getiren Uraloğlu, 2002 yılında ildeki 151 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu 501 kilometreye, 172 kilometrelik bitümlü sıcak karışımlı yol uzunluğunu 424 kilometreye yükselttiklerini ifade etti.

Şu anda da 14 önemli kara yolu projesine devam ettiklerini belirten Uraloğlu, şöyle dedi:

"Hayata geçirdiğimiz İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Otoyol-Devlet Yolu Bağlantı Kavşağı projesi de en önemli kara yolu projelerimizden biriydi. 3,9 kilometresi bölünmüş yol, 6,1 kilometresi ise tek yol olmak üzere toplam 10 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplama standardında tamamladık. Projeyle otoyoldan devlet yoluna kavşak düzenlemesi yaparak, özellikle ağır tonajlı ve sınai amaçlı trafiğin İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ne ve demir-çelik tesislerine ulaşım standardını artırdık. Organize Sanayi Bölgesi, demir-çelik tesisleri ve bölgede hizmet veren 2 limanın otoyola bağlantısı, İskenderun kavşağı üzerinden 20 dakikada sağlanırken kavşağımızla sadece 2 dakikaya düştü. Böylece bölgede üretilen ürün ve hizmetlerin İskenderun Limanı'na ve pazarlara hızlı ve konforlu ulaşımını tesis ettik. Bu bağlantımız sayesinde zamandan 263 milyon lira, akaryakıttan 228 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 491 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 27,930 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız."

Türkiye Yüzyılı'na yakışan eserlerle Türkiye'nin geleceğini inşa ettiklerini, hizmet odaklı yaklaşımlarıyla ülkeye dünya standartlarının üzerinde projeler kazandırdıklarını vurgulayan Uraloğlu, 2002'den bu yana azim ve gayretle çalışarak ülkeyi ulaşımda, haberleşmede, bilişimde dünyayla rekabet eden bir güç haline getirdiklerini söyledi.

"Dörtyol-Hassa" dedikleri Amanoslar'ı demir yolu ve kara yoluyla geçecek olan önemli projelerinin bu yıl bitmeden ihalesini yapacaklarını dile getiren Uraloğlu, ayrıca Belen'de sıkışan trafiği rahatlatacak, Hatay'ı, İskenderun'u daha da geliştirecek İskenderun-Hatay Otoyolu ihalesini de gelecek yılın ilk aylarında yapacaklarını ifade etti.

Her iki projenin de hayırlı olması temennisinde bulunan Uraloğlu, "Bu hizmetlerimizle Hatay'ın tamamını inşallah 2024 Mart ayından sonra büyükşehir de dahil olmak üzere AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmış olacağız ve hizmetlerimizi artırmış olacağız." diye konuştu.

Uraloğlu, açılışını yaptıkları İskenderun OSB kavşağı ve bağlantı yolu projesinin de İskenderun'a, Hatay'a hayırlı olmasını diledi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın konuşmalarının ardından İskenderun OSB Kavşağı ve bağlantı yolu törenle hizmete açıldı.