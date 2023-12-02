İşte A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakipleri

EURO 2024 grup kura çekimi, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

TRT SPOR'dan canlı yayınlanan kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Taner Senseven ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yer aldı.

Kura çekimine 2. torbadan giren Türkiye, F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile eşleşti.

Kuraya, 21 takım katıldı. Grupları belirlenen diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunun ardından netleşecek.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

Grupta birinci ve ikinciler doğrudan son 16 turunda

EURO 2024'te 4'erli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.

Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

10 şehir ev sahipliği yapacak

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024, Almanya'daki 10 şehirde gerçekleştirilecek. EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

Şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Grup maçlarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak.

Turnuvada 5 Temmuz'da çeyrek final ve 9 Temmuz'da da yarı final maçları başlayacak. EURO 2024'ün şampiyonu 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

Gruplar

Kura çekimi sonrasında gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: A yolu play-off galibi (Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya), Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda)

F Grubu: TÜRKİYE, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg), Portekiz, Çekya