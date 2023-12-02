Konya'da çocuğun yürüyen merdivene sıkışan 3 parmağı koptu
Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir AVM'de eli yürüyen merdivene sıkışan 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 21:25, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 21:27
Sümer Mahallesi Rasim Erel Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezine ailesiyle giden 2 yaşındaki M.A.T'nin parmakları yürüyen merdivene sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Üç parmağı kopan M.A.T, sağlık ekiplerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.