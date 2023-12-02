Çelik'ten hayatını kaybeden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı için taziye mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hayatını kaybeden Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu için taziye mesajı paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 23:11, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 23:13
AK Parti'nin Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, Samsun'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Çelik, "Çok üzgünüz, ülkemiz için aynı ideali paylaştığı genç arkadaşlarımızla hatırasını hep yaşatacağız." ifadelerini kullandı.