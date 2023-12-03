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Antik lezzetler menülere giriyor

Arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılan tabletlerdeki yemekler, gastronomi turizmine kazandırılacak. Nohutlu beruwa, güveçte ballı et, üzümlü pilav, elma aşı, külünçe, ezme kebabı gibi lezzetlerden oluşan Mezopotamya, Antik Yunan, Hitit, Lidya, Frigya menüleri, otellerde ve restoranlarda yer alacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 08:12, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 07:50
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Antik lezzetler menülere giriyor

Turizmde hedefini yükselten Türkiye 5 yıllık turizm kalkınma planı çerçevesinde, gastronomi kazancını yüzde 17'den yüzde 50'lere yükseltmeyi hedefliyor. Bu kapsamda arkeolojik kazılarda tespit edilen yemek kültürü de otellerin ve restoranların menülerine dahil edilecek.

Arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılan tabletlerdeki menüler çıkarıldığı bölgenin turizmine kazandırılacak. Ülkemiz topraklarında milattan önce yaşamış Mezopotamya, Antik Yunan, Hitit, Lidyalılar ve Frigyalılar'ın yemek menüleri bundan sonra otel ve restoranlarda olacak. Turizmin gelişmesi için çalışan Türkiye, turistlere Anadolu'da yaşamış medeniyetlerin lezzetlerini tanıtacak.

İÇ ANADOLU'DA EKMEK

Hitit mutfağında, kayısı ezmesi, salatalıklı ve nohutlu beruwa o dönemde yenilen ezme, happena, güveçte pişirilmiş ballı zeytinyağlı et, kariya ızgara koyun ciğeri ve koyun yüreği gibi yemekler yapılacak. Hitit uygarlığında buğday ve ekmeğin meşhur olması sebebiyle ekmek yapımına özen gösterilecek.

TARİFLERİ DE YER ALIYOR

Mezopotamya'dan kalma yiyecekler, tuhu pancarlı bol taze otlu kuzu kavurma, me puhadi arpalı kuzu yahni gibi lezzetler Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki otel ve restoranlarda servis edilecek. Antik Yunan'da yer alan Herakles komedilerinde tasvir edilen ezilmiş fasulye gibi yemekler de menülerde yer alacak. Akdeniz yöresine ait menülerde üzümlü pilav, elma aşı, külünçe, ezme kebabı, etli semsek gibi özgün yemekler bulunuyor. Uzmanlar, yemeklerin yanı sıra tariflere de ulaşırken, tabletlerde yer alan yemekler dönemin şartlarına uygun araç ve gereçler ile pişirilip, servis edilecek.

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