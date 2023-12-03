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Kuraklık eylem planları yenileniyor, tabiatın suyuna gidilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuraklık eylem planlarını yeniliyor. Su sorunu olan havzalarda bol su ile beslenen ürünlerin ekimine izin verilmeyecek. Yanlışta ısrar eden çiftçiler desteklerden yararlanamayacak, ek vergiyle karşılaşacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 07:50, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 07:52
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Kuraklık eylem planları yenileniyor, tabiatın suyuna gidilecek

Stratejik ürünlerin ekimini yapan çiftçilere ürüne göre destek verilecek ve üretimi artırması sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, suyun doğru kullanımı için temmuz ayından bu yana Aras, Çoruh, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Yeşilırmak havzaları için 'Stratejik Çevresel Değerlendirme' raporlarını yayınlıyor. Bakanlık, planlı üretimde su sorunu olan havzalarda bol su ile beslenen ürünlerin ekilmesine izin vermeyecek. Zorunlu tutulmayan planlı üretimde çiftçi istediği ürünü ekmeye devam ettiğinde ilk önce tarımsal destekleri kesilecek.

VERİMSİZ KULLANIMA VERGİ

Birkaç yıl daha aynı ürünü ektiği takdirde ülke kaynaklarının verimsiz kullanımı dolayısıyla ek vergi ödeyecek. Uzun süreli kuraklık etkisiyle tarımsal üretimin olası düşüşüne vurgu yapılırken, kuraklığın uzun vadede ise tarım alanlarının azalmasına yol açacağı öngörülüyor. Planlı üretim modeliyle olumsuz etkilerin önüne geçmek isteyen Bakanlık, planın devreye alınmasıyla birlikte ortama ve su şartlarına uygun ekimler ile orta vadede ürünlerde verim ve kalite hedefliyor.

DEVLET KONTROLÜNDE

Havzalarda su ihtiyacı yüksek olan bitkilerin üretileceği alanlar devlet kontrolünde belirlenecek. Bu kapsamda su kaynaklarının durumunun uygun olduğu yerlerde bu bitkilerin üretiminin yapılması amacıyla sorumlu kurumların ortak karar verebileceği bir heyet kurulacak. Heyet içerisinde akademisyenler, il ve ilçe tarım müdürlüklerinden yetkililer, ziraat odalarından bilirkişiler de olacak. Böylece her bölgede havzaya özel üretim deseni oluşturulacak. Çalışmalar 3 yılda bir su durumu, çevresel faktörler ve nüfusa göre yenilenecek.

PLANLAMAYA DAYALI ÜRETİM

Bakanlık tarafından planlamalı üretimle birlikte tarımsal desteklerde de değişime gidiliyor. Bu kapsamda destekler planlı üretimle uyumlu bir şekilde verilecek. Stratejik ürünlerin ekimini yapan çiftçilere ürüne göre destek verilecek ve üretimi artırması sağlanacak.

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