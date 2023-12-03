İş dünyasının yüksek faiz sınavı

Ekonomi dergisi Z Raporu bu ayki sayısında, yeni ekonomi politikaları ile beraber parasal sıkılaşmanın iş hayatı üzerindeki etkilerini ele alınıyor. "İş dünyasının zor sınavı: Yüksek faiz" konulu kapak dosyasında, yeni dönemde faizlerdeki yükselişin ardından şirketlerin kredi kullanma konusundaki yaklaşımları değerlendiriliyor. Kapsamlı analizde, sektör temsilcilerinin görüşlerine de yer veriliyor.

TİCARİ KREDİLERDE 20 YILIN EN YÜKSEK FAİZİ

Ticari kredi faizleri son 20 yılın en yüksek seviyesine geldi. Ekonomik durgunluğa girmeden dezenflasyonu tesis etmeyi hedefleyen ekonomi yönetiminin öncelikli planı ise döviz getirici selektif projelere kredi vermek. Bu süreçte Eximbank aracılığıyla enflasyonun altında avantajlı kredi imkanları oluşturuluyor. Ancak yüksek faize rağmen özel bankalardan ticari kredi çekmek hala büyük bir sorun.

Hatta bankaların topladığı mevduatın krediye dönüşüm oranı da gün geçtikçe azalıyor. Başta teminat limitleri olmak üzere kredi kullandırmadaki prosedürler de bankalara yönelik başlıca şikayetler arasında. Özel bankalardan kredi çekmekte zorlanan bazı şirketler ise işlerini çevirebilmek için yurt dışından finansman arayışına girmiş durumda.

ÇİN NADİR ELEMENT SİLAHINI ÇEKTİ

Z Raporu'nun aralık sayısında ABD ve Çin arasında süregelen teknoloji savaşı ele alınıyor. Çin'in nadir elementlerin ihracatını birbiri ardına kısıtlaması ile bu mücadelede yeni bir safhaya geçildiği belirtilen dosyada; galyum ve germenyumdan sonra grafit ihracatını da kısıtlayan Çin'in bu hamlesinin, çipten sonra bataryalar konusunda da kaynak milliyetçiliğinin başladığını gösterdiğinin altı çiziliyor.

PETROL AMBARGOSU 2.0: UZAK İHTİMAL

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı müdahalesi sürerken, derginin bu ayki sayısında; petrol üreticisi ülkelerin Batılı ittifaka yönelik petrol ambargosu ihtimali de dillendirilmesine de dikkat çekiyor. 1973 petrol krizine sıklıkla atıf yapılsa da aradan geçen 50 yılda Batı'nın petrol bağımlılığının azalması, OPEC'in ihracat yapısının değişmesi ve üretici ülkelerin ambargoya sıcak bakmaması gibi nedenlerle bu yaptırımın tekrarlanması uzak bir ihtimal olarak duruyor.

Ekonomiyi daha iyi okumak için

Türkiye'nin otomobili Togg'un elektrikli otomotiv tedarik sanayiindeki değişimin öncülük ettiği dosya da dikkat çekiyor. Fuarcılıkta yakalanan ivmeyi konu edinen 'Türkiye fuarcılıkta da güvenli ülke', e-ticaret hub'ı olma yolunda yapılması gereken aşamaları inceleyen 'Türkiye e-ticaret hub'ı olabilir mi?' ve Çin'in elektrikli otomobil piyasasındaki etkilerini analiz eden 'Çin vites yükseltiyor' dosya konuları bu ayki sayıda okunması gereken konu başlıkları olarak göze çarpıyor.

Yazarların kaleminden

Z Raporu'nun yazar kadrosu da ekonomi gündemine dair görüşlerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Ali Saydam, İbrahim Acar, Doç. Dr. Levent Yılmaz, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal ve Prof. Dr. Metin Toprak gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde 'Varoluşçu sanayi liderliği' konusunu ele alıyor. Analist Cüneyt Paksoy da her ay olduğu gibi piyasadaki son gelişmeleri yorumluyor.