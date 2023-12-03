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İstanbul'da kriter hemşehri grupları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin son görüşmelerinde anlaşma noktalandı. Kıl payı illerde tek adayla seçime gidilecek. Ankara ve İstanbul'da profil belli, isimler üzerinde değerlendirme yapılacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 07:56, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 07:58
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İstanbul'da kriter hemşehri grupları

Mahalli seçimler için yapılacak iş birliği konusunda Cumhur İttifakı cephesinde önemli mesafe alındı. Edinilen bilgilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son görüşmelerinde yerel seçim iş birliği için anlaşmaya vardı.

AK Parti ve MHP 2019'da 30 büyükşehir olmak üzere toplam 51 şehirde iş birliği yapmıştı. 31 Mart'taki seçimlerde ise bu sayının artacağı ve ortak aday çıkarılacak illerin sayısının 60'ı bulabileceği belirtiliyor. Şu anda MHP'nin yönettiği belediyeler, yine MHP'ye bırakılacak.

2019'daki seçimlerde MHP ile AK Parti'nin ayrı ayrı aday çıkarması sebebiyle muhalefetin kazandığı iller için ise yeni bir değerlendirme yapıldı. Bıçak sırtı sayılabilecek bazı illerde de ortak aday çıkarılması gerektiği gündeme geldi. Bu kapsamda, Zonguldak, Kırşehir, Uşak ve Giresun gibi şehirlerde ayrı ayrı seçime girilmesi durumda muhalefetin avantajlı duruma geçeceği tespiti yapıldı. AK Parti kurmayları, yarışın bıçak sırtı geçmesinin öngörüldüğü illerde, kapsamlı bir şekilde çalışma yapılacağı hem MHP'nin hem de AK Parti'nin adaylarını anketlerle değerlendireceklerini, hangi adayla seçim kazanılacaksa, o partinin adayı ile seçime girileceğini dile getiriyor. 81 şehre ait bir veri havuzu oluşturduklarını belirten AK Parti kaynakları "Ankara ve İstanbul da dahil olmak üzere aday profili belli. Öncelikle şehirlerin beklediği temel icraatlar ve beklentilerin sorulduğu anketler yapıldı. Vatandaşın talepleri nedir, nasıl bir profil görmek istiyor, profil araştırması yapıldı. Önce profili belirledik. Temayülün tamamlanması ile birlikte şimdi isim de soruluyor. Temayüle konu olmayan isimler de sorulacak" dedi.

İSİMLER BELLİ OLUYOR

Önümüzdeki haftadan itibaren Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında aday tespit toplantılarına başlayacaklarını ifade eden AK Parti kurmayları, "Tek tek illeri masaya yatıracağız. Ankara ve İstanbul için ayrı bir mesai verilecek. Özellikle İstanbul'da temayül sonuçları aday belirlemede çok az etkili olacaktır. Başka parametreler de devreye girecek. Anketler, milletvekillerinin görüşleri, hemşehri gruplarının tercihleri gibi birçok başlıkta değerlendirme yapılacak" diye konuştu.

YRP İHTİMALİ ZAYIF

Öte yandan, seçimlere tek başına gireceğini açıklayan Yeniden Refah Partisi (YRP) ile AK Parti arasında henüz kapsamlı bir değerlendirme yapılmadı. Ancak, YRP yönetiminin İstanbul'da seçim iş birliği için bir ilçe belediye başkanlığı ve seçilebilecek sıradan Belediye Meclis üyeliği talep ettiği belirtiliyor. AK Parti ise bu taleplerin karşılanmasının zorluğuna dikkat çekiyor.

VATANDAŞIN EKONOMİ TALEPLERİ ERDOĞAN'A RAPORLANACAK

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, milletvekillerinin seçim bölgelerinde vatandaşlarla yapacakları görüşmelerde not ettikleri ekonomi alanındaki talepler ile iş dünyasıyla yapılacak görüşmelerden çıkacak önerileri raporlaştıracak. Nihat Zeybekci başkanlığında hazırlanan program çerçevesinde ilk olarak gruplar halinde milletvekilleri, ardından sivil toplum kuruluşlarıyla "ekonomi" başlığı altında görüşmeler gerçekleştirilecek. İlki 6 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek programların tamamlanmasının ardından hazırlanacak geniş kapsamlı bir raporla beklentiler ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

YÜCEL KAYAOĞLU -

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