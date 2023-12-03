İBB Başkanlığı için adaylığı konuşuluyordu... Tevfik Göksu'dan ilk açıklama

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde siyasi partilerin saha çalışmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Adaylarımızı aralık ayının ortasında açıklarız" demesinin ardından gözler AK Parti'ye çevrildi.

Temayül yoklamasını geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren AK Parti'nin üç büyük şehirde çıkaracağı aday ise özellikle merak ediliyor.

'İBB BAŞKANLIĞI'NA ADAYI OLACAK MI?

Yerel seçim hazırlığındaki partilerde kulisler giderek hareketlenirken, "İBB adayı olacak mısınız?" sorusuna Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan ilk açıklama geldi.

Haberler.com'a konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İBB Başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna ucu açık bir cevapla karşılık verdi.

GÖKSU'DAN UCU AÇIK CEVAP

"Siyasi ahlakımız, geleceğimiz ve kariyerimiz üzerine hesap yapmamayı bize tavsiye eder. Böyle bir gelenekten geliyoruz. Bizim ortaya koyduğumuz performans, gayret, emek ortadadır." diyen Göksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği karar ne olursa olsun arkasından yürüyeceğini belirtti.

Göksu açıklamalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

4,5 yıldır emek veriyorum. Ben İBB AK Parti Grup Başkanvekiliyim. AK Parti grubunun siyasi olarak temsilcisiyim. Biz bu işi yaparken emeğiyle ortada olmak zorundayız. Şuna inanıyorum: 2024 yılında İstanbul yeniden 'İstanbul' diyecek. Ve inşallah bir AK Partili kardeşimizi yeniden İstanbul demek üzere oraya getireceklerdir.

"İBB AK PARTİ'NİN BIRAKTIĞI MİRASLA DÖNÜYOR"

İstanbul doğal olarak şunu düşünüyor. Bir anne çocuğunu sabah okula götürürken yaşadığı sıkıntıları doğal olarak düşünüyor. Ve bugün AK Parti'nin bıraktığı o mirasla İBB'nin döndüğünü herkes biliyor. Çünkü bir tane yeni yatırım, vizyon yok.

"İMAMOĞLU'NU 2024'TE GÖNDERECEĞİZ"

Düşünebiliyor musunuz: Cumhuriyet Halk Partisi'nin isminde Cumhuriyet var değil m? 2023'ün Cumhuriyetimizin 100. yılı olduğunu herkes biliyor değil mi? İnsan bir iddia ortaya koyar. 'Ben CHP'li bir belediye başkanıyım. Hiç olmazsa İstanbul'a 100. yılda çok önemli bir şey yapayım ve 100. yılı hatırlatacak bir eser bırakayım' der değil mi?

Bizim siyasi ahlakımız bir göreve talip olmak değildir. 2024'te Sayın İmamoğlu'nu inşallah çok sevdiği, kendisine çok yakıştığını söylediği tatile göndereceğiz.

Görelim Mevlam neyler neylerse güzel eyler."