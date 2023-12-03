Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu başladı

Eski yöneticiler Hasan Arat ile Serdal Adalı'nın başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.

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