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Forex yatırım vaadiyle 5 milyonluk vurgun

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirilmesinin ardından sahte Forex borsası paylaşımlarına inanan kişilerden 5 milyon liralık dolandırılıcık yapan suç örgütününe darbe indirdi. Örgütün, paranın izinin kaybettirmek için 3'üncü şahısların banka hesaplarını kullandıkları tespit edildi. Siber polislerinin Ankara merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerde 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 10:43, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 10:45
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Forex yatırım vaadiyle 5 milyonluk vurgun

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmalarında vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek sahte Forex borsası üzerinden yatırım vaadiyle dolandırılıcık yapan suç örgütünü tespit etti.

VATANDAŞLARIN SOSYAL MEDYA HESAPLARI ELE GEÇİRİLDİ

Suç örgütünün, ele geçirilen sosyal medya hesapları üzerinden reklam paylaşarak kendisiyle irtibat kuran kişilere yüksek kar vaadinde bulundu. Örgüt, ilk etapta düşük miktarda para yatıran kişilere, kısa sürede yüksek oranda kar elde ettiği söyledi. Daha da yüksek kar beklentisine giren mağdurlar, daha yüksek miktarda para göndererek örgütün ağına düştü. Örgüt üyelerinin hesabına aktarılan paraların izini kaybettirmek için 3'üncü şahısların üzerine aktarıldığı tespit edilirken bu yolla 5 milyon Türk lirası vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.


DOLANDIRICILAR CEZASIZ KALMADI

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Ankara merkezli Van, İstanbul ve Mersin illerinde 17 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda Mersin'de 9, Van'da 2, Istanbul'da 1, toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerin ardından çıkarıldıkları mahkemece 8 zanlı tutuklanırken, 6 kişide adli kontrol kararı aldı.

ÖMER ÇETİN

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