Eskişehir'deki 3 üniversite rektöründen Prof. Dr. Tayeh'in öldürülmesine kınama

Türkçe, Arapça ve İngilizce yayımlanan mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti'ndeki üniversiteleri rektörleri olarak, 24 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes ve esir takas anlaşmasından sonra, acımasız, vahşi, insanlık dışı saldırılarına tekrar başlayan İsrail'in, dünyanın gözü önünde sürdürdüğü soykırımı kınıyoruz." denildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bir haftalık 'insani aranın' ardından, gelecek adına bir umut ve hayata tutunma mücadelesi veren, pek çoğu savunmasız masum bebek, çocuk, kadın ve yaşlı insanların zor koşullarda yaşadığı, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'nın, 2 Aralık'ta bombalanması sonucu 100'den fazla masum Filistinli kardeşimiz şehit edilmiştir. Aynı saatlerde, Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh, çocukları ve aile yakınlarıyla birlikte, İsrail savaş uçaklarının Cibaliye'nin El-Faluce bölgesine düzenlediği saldırılarda bizzat evi hedef alınarak şehit edilmiştir. Prof. Dr. Tayeh'e ve bu süreçte yakınlarıyla hayatını kaybeden tüm Filistinli masumlara Allah'tan rahmet, tüm Filistinli kardeşlerimize başsağlığı diliyor, uluslararası tüm aktörleri bu insanlık suçunu önleme konusunda sorumlu ve insanca davranmaya davet ediyoruz."