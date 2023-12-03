Mevlana şehri Konya'daki otellerde Şebiarus törenleri öncesi rezervasyonlar arttı

- Düşünce adamı ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılında düzenlenen törenlere yurt içi ve yurt dışından katılmak isteyen binlerce turist, günler öncesinden konaklayacakları otellerde rezervasyon yaptırıyor.

Konya'da, her yıl olduğu gibi bu yıl da 7-17 Aralık'ta yapılacak "Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri"ne sayılı günler kala kentteki hazırlıklar tamamlandı.

Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 750. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen "Şebiarus" etkinlikleri kapsamında Konya, çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.

Başta otelciler olmak üzere işletme sahipleri, Türkiye'deki önemli organizasyonlardan biri olan Şebiarus'a katılacak ziyaretçileri, Mevlana'nın şehrinde ağırlamaya hazır. Törenlere yurt içi ve yurt dışından katılmak isteyen binlerce turist, günler öncesinden konaklayacakları otellerde rezervasyonlarını yaptırdı.

Konya Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Murat Peksomlu, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu yıl da "Şebiarus" etkinliklerini heyecanla beklediklerini söyledi.

Törenlerin şehir açısından önemine işaret eden Peksomlu, "Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Dünyanın birçok ülkesinden, bu hafta için otellere ciddi bir talep söz konusu. Aynı talep bu yıl da devam ediyor." dedi.

- "Otel fiyatlarının çok yükseleceğiyle ilgili yanlış bir algı var"

Peksomlu, özellikle hafta sonları için ciddi taleple karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Konya'daki otellerin bu talebi rahatlıkla karşılayacağını umduklarını dile getiren Peksomlu, "Hem yerli hem de yabancı turistleri şehrimize bekliyoruz. Şebiarus Haftası yoğun geçeceğinden dolayı, otel fiyatlarının çok yükseleceğiyle ilgili yanlış bir algı var. Hafta sonları talep çok fazla yoğun oluyor ancak bu, afaki fiyat artışlarına neden olmuyor. Ziyaretçilerin, hafta içinde Mevlana civarında veya şehir merkezindeki büyük otellerde, normal zamanlardaki fiyatlarla konaklama şansı mevcut." diye konuştu.

Peksomlu, törenler kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün çok ciddi çalışmalar yaptığını, özellikle Mevlana civarındaki kentsel dönüşümlerin, kente çok ciddi katma değer kazandırdığını anlattı.

- "Konya olarak ulaşımda çok iyiyiz"

Törenlerle ilgili, her yıl çeşitli kurumlarla ortak çalışma yaptıklarını belirten Peksomlu, şunları kaydetti:

"Gelen turistlerle alakalı daha iyi analizler yapmamız gerekir. Şebiarus törenleri için kente en fazla turist İran'dan geliyor. Biraz daha uluslararası etkinlikleri artırabilir veya çeşitlendirebiliriz. Konya olarak ulaşımda çok iyiyiz. Şehre ulaşım anlamında misafirlerimiz için birçok alternatif var. Tramvay hattı bile çok uygun. Aynı zamanda bisiklet tramvayımız bile var. Bu anlamda çok iyi bir altyapıya sahibiz. Şehrin en uzak noktasına yaklaşık 15 dakikada ulaşabilirsiniz. Bunu da çoğu büyükşehirlerde yapamazsınız."