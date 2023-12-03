Meteorolojiden Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, yarın Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 14:09, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 14:10
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.