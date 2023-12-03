Ordu'da öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir mezarı başında anıldı

Acılarının dört yıldır devam ettiğini belirten Özdemir, "Ceren'in acısını hiçbir zaman unutamıyoruz." dedi.

Baba Yılmaz Özdemir, gazetecilere, Ceren'in bugün ölüm yıl dönümü, yarın da doğum günü olduğunu söyledi.

Özdemir çifti, kabrine çiçek bıraktıkları kızları için dua etti.

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