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Diyarbakır'da husumetli aileler barıştırıldı

Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince:- "Her iki ailemize iyiliği, doğruluğu, güzelliği, hoşgörüyü esas kıldıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyilikten daha güzel ne var bu dünyada"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 15:07, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 15:15
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, iki aile arasındaki husumet, barışla sonlandı.

Merkez Altıok Mahallesi'nde 5 yıl önce çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi, Akgül ve Sinbağ aileleri arasında husumete neden oldu.

Kaymakam Enver Hakan Zengince ve Bismil Kanaat Önderleri Derneği üyelerinin girişimiyle aileler barışmaya ikna edildi.

Millet Bahçesi'nde yer alan Bismil Belediyesi'ne ait kafeteryada düzenlenen törende, iki ailenin fertleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.

Törende konuşan Kaymakam Zengince, hayatta istenmeyen, fakat olduğu zaman da kişisel ve toplumsal olarak üzüntüye neden olan olaylarla karşılaşabildiklerini söyledi.

İşin özünün, iyiliği ve insana yakışanı esas kılmak olduğunu belirten Zengince, şunları kaydetti:

"Her iki ailemize iyiliği, doğruluğu, güzelliği, hoşgörüyü esas kıldıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyilikten daha güzel ne var bu dünyada? Peygamberlerin, sahabelerin ayak bastığı bu toprakların izzetine uygun davrandınız. Bugün burada barışı esas kıldınız ve bir araya geldiniz. Hepinize şükranlarımızı sunuyorum."

Zengince, barışın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural da derneklerinin tek amacının halka hizmet olduğunu vurguladı.

Kuruldukları günden bu yana dernek olarak husumetli aileleri barıştırmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Vural, " Derneğimize gelen her konuya titizlikle yaklaşarak barışı sağlayacak bir çözüm için çaba sarf ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar neticesinde çok sayıda aileyi barıştırma şerefine nail olduk. Bugün burada düzenlemiş olduğumuz program, emeğimizin boşa gitmediğini gösteriyor. Bundan dolayı çok mutlu ve sevinçliyiz." dedi.

Vural, barış çabalarına destek veren Vali Ali İhsan Su, Kaymakam Zengince, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Müftülüğüne teşekkür etti.

Tören, okunan dualarla sona erdi.

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