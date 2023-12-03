'Dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve KPSS'yi dijital ortama taşıdık'
'Dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve KPSS'yi dijital ortama taşıdık'
'Enflasyon artış oranında nispi olarak aşağı doğru eğilim var'
'Enflasyon artış oranında nispi olarak aşağı doğru eğilim var'
Marmara için kuvvetli sağanak uyarısı
Marmara için kuvvetli sağanak uyarısı
KDK, tribündeki kötü tezahürat nedeniyle toplu cezayı hakkaniyete aykırı buldu
KDK, tribündeki kötü tezahürat nedeniyle toplu cezayı hakkaniyete aykırı buldu
Türkiye'deki öğrenciler, dünya ile eş zamanlı 'yapay zeka' kodlayacak
Türkiye'deki öğrenciler, dünya ile eş zamanlı 'yapay zeka' kodlayacak
Interpol tarafından aranan organize suç örgütü yöneticisi İstanbul'da yakalandı
Interpol tarafından aranan organize suç örgütü yöneticisi İstanbul'da yakalandı
Bakan Tunç'tan dizideki infaz koruma memuru tiplemesine tepki!
Bakan Tunç'tan dizideki infaz koruma memuru tiplemesine tepki!
Paris yerine Antalya! Türkiye, turizm liginde Fransa'yı sollayacak
Paris yerine Antalya! Türkiye, turizm liginde Fransa'yı sollayacak
İBB Başkanlığı için adaylığı konuşuluyordu... Tevfik Göksu'dan ilk açıklama
İBB Başkanlığı için adaylığı konuşuluyordu... Tevfik Göksu'dan ilk açıklama
İstanbul'da kriter hemşehri grupları
İstanbul'da kriter hemşehri grupları
Kuraklık eylem planları yenileniyor, tabiatın suyuna gidilecek
Kuraklık eylem planları yenileniyor, tabiatın suyuna gidilecek
AK Parti'li başkan kazada hayatını kaybetti
AK Parti'li başkan kazada hayatını kaybetti
İşte A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakipleri
İşte A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakipleri
ÖSYM E-YDS sonuçlarının açıklandığını duyurdu
ÖSYM E-YDS sonuçlarının açıklandığını duyurdu
Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi
Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi
Seçil Erzan davasında yeni gelişme
Seçil Erzan davasında yeni gelişme
11 ayda 100 milyar dolarlık dış ticaret açığı
11 ayda 100 milyar dolarlık dış ticaret açığı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 15 bin 207 oldu
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 15 bin 207 oldu
Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği çalışmasında sona gelindi
Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği çalışmasında sona gelindi
AYM: KGM'nin bedel ödemeden kamulaştırması 'mülkiyet hakkı ihlali'
AYM: KGM'nin bedel ödemeden kamulaştırması 'mülkiyet hakkı ihlali'
Taksideki savcı tacizi önledi
Taksideki savcı tacizi önledi
Işık ihlali yapan kamyon, otomobile çarptı: 1 can kaybı, 2 yaralı
Işık ihlali yapan kamyon, otomobile çarptı: 1 can kaybı, 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Ekonomideki yeni adımlar dikkatleri TL varlıklara çeviriyor
Ekonomideki yeni adımlar dikkatleri TL varlıklara çeviriyor
İTO açıkladı: Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Mansur Yavaş yeniden Ankara BB başkan adayı
Mansur Yavaş yeniden Ankara BB başkan adayı
Aynı konut için farklı fiyatlarla ilan verilemeyecek
Aynı konut için farklı fiyatlarla ilan verilemeyecek
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bakan Bolat: Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık
Bakan Bolat: Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve KPSS'yi dijital ortama taşıdık'

"2012'de dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve KPSS'yi dijital ortama taşıdık. Bu sayede engelli vatandaşlarımızın kamuda istihdam oranını artırdık"- "2002'de kamuda çalışan engelli sayısı yaklaşık 5 binken bugün bu sayıyı 68 bine ulaştırdık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 14:55, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 15:44
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2012'de dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve KPSS'yi dijital ortama taşıdık. Bu sayede engelli vatandaşlarımızın kamuda istihdam oranını artırdık. 2002'de kamuda çalışan engelli sayısı yaklaşık 5 binken bugün bu sayıyı 68 bine ulaştırdık." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi (EYAF EXPO 2023) sürüyor.

Zirve kapsamındaki etkinlikte Göktaş, trafik kazasında şehit olan yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Bakanlığın temel görevinin hiçbir ayrım yapmadan, tüm vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal politikalar geliştirmek, hizmetleri bu sosyal politikalar temelinde düzenlemek olduğunu söyleyen Göktaş, tüm vatandaşlar için eşit fırsat sunmayı hedeflediklerini, engelli ve yaşlı vatandaşlara ise daha özenli ve hassas yaklaştıklarını ifade etti.

Bakan Göktaş, herhangi bir engelle mücadele eden bireylerin bağımsız hareket etmelerini desteklediklerini, toplumsal hayata katılımlarını teşvik ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Dünya nüfusunun yüzde 5'ini, Türkiye genelinin ise yüzde 7'sini kapsayan engelli bireylere verdiğimiz hizmetlerin görünürlüğünü artırmak da öncelikli hedeflerimiz arasında. Bunun için öncelikle 2005 yılında düzenlediğimiz Engelli Kanunu'yla engelli bireylerin haklarını korumaya aldık. Dünyada 'Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'yi imzalayan ilk ülkelerden biri olduğumuzu gururla söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın 2020 yılını 'Erişilebilirlik Yılı' ilan etmesiyle çalışmalarını hızlandırdığımız '2030 Engelsiz Vizyonu Belgesi'ni 2021 yılında kamuoyuyla paylaştık. Bu belgeyle engellilik alanındaki çalışmalarımızı ulusal politikalarımızın ayrılmaz bir parçası haline getirdik."

Nisanda yaptıkları "2. Otizm Eylem Planı" ile merkezi ve yerel düzeyde hizmet sunumunu iyileştirip engelleri kaldırmayı hedeflediklerini dile getiren Göktaş, bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için aile odaklı hizmet programları yürüttüklerini, evde bakım yardımı, geçici misafir bakımı ve gündüzlü bakım gibi hizmet modelleriyle engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Bakan Göktaş, değişen ve dönüşen dünyada engelli bireylerin ihtiyaçlarını kapsayacak yeni çalışmalar yapmaya devam edeceklerini, tüm hizmetleri dijital platformlarda da sunmaya başladıklarını vurguladı.

Valilikler bünyesinde kurdukları "Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları"nın çalışmalarına devam ettiğini aktaran Göktaş, engelsiz şehirler inşa etmek için kamu kurumlarıyla belediyelerde mimar ve mühendislere yönelik eğitimler düzenlediklerini anlattı.

- Engellilere ücretsiz seyahat imkanı

Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızla refakatçileri için şehir içi toplu taşıma, şehirler arası demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat imkanı tanıyoruz. 2012 yılında, dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve KPSS'yi dijital ortama taşıdık. Bu sayede, engelli vatandaşlarımızın kamuda istihdam oranını artırdık. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı yaklaşık 5 binken bugün bu sayıyı 68 bine ulaştırdık." diye konuştu.

Zirvenin son gününde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İstanbul Valisi Davut Gül de etkinliğe katılarak, stantları gezdi.

"Kim Milyoner Olmak İster?" isimli yarışma programında 1 milyon liralık soruyu açtıran engelli Rabia Birsen Güvercin de konuşma yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber