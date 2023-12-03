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Adliyeler engelli dostu projelerle yenileniyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Adliyelerde engelli vatandaşlarımıza yönelik proje ve uygulamalarımızı hayata geçirerek, işlemlerini kolayca yapabilmelerini sağlıyoruz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 14:58, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 16:02
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adliyelerde engellilere yönelik proje ve uygulamaları hayata geçirerek, işlemlerini kolayca yapabilmelerini sağladıklarını bildirdi.

Adalet Bakanı Tunç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, adli hizmetlerde erişilebilir adalet anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Adliyelerde engellilere yönelik proje ve uygulamaları hayata geçirerek, işlemlerini kolayca yapabilmelerini sağladıklarını aktaran Tunç, "Engellilere özel birimlerimiz hizmetleriyle engellilerimizin iş ve işlemlerini en kısa sürede hızlıca yapmalarını sağlıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, engellilere yönelik özel hizmetlerin sosyal devlet anlayışıyla yürütüldüğünü ve adliyelerin engelli dostu projelerle donatıldığını belirterek, engellilerin hayat standartlarını iyileştirmek, toplumsal hayata etkin katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdüreceklerini aktardı.

Ayrıca Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adalete erişimin güçlendirilmesi ve eşit biçimde sağlanması amacıyla adliyeler engelli dostu projelerle yenilenmeye devam ediyor.

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