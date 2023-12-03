Beşiktaş başkanlık seçimlerinde ilk sandıklar açılmaya başlandı

Siyah-beyazlı kongre üyelerinde yaka kartı alan ve oy kullancak kişi sayısı 12.152 olarak güncellendi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net