Üniversite öğrencisi kaza kurbanı

Gencay K. (23) idaresindeki 06 KFT 11 plakalı otomobil, Aratol Mahallesi'nde Aksaray Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan ve markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Aksaray Üniversitesi tarih bölümü ikinci sınıf öğrencisi Mine Nur Uysal'a (21) çarptı.

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