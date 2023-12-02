TSM Korosu Cumhuriyetin 100. yılına özel bir konser düzenledi

TRT sanatçısı Alper Diler şefliğinde gerçekleşen konsere çok sayıda dinleyici katıldı.

TRT Arı Stüdyosunda gerçekleşen konserde, Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Dr Abdullah Erdem Cantimur Osman ÇELİK, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Kemalettin Işık, Destek Hizmetleri Dairesi Eski Başkanı Bülent Demirbağ, Muhasebat Genel Müdür Yrd Ali Yılmaz, Tübitak Genel Sekreteri Murat Adıyaman, Bakanlık Müşaviri Serkan Yüceer, Muhasebat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Elif Akgönüllü,Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Duygu BACI, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Vedat Köksaldı, Hazine Uzmanları Derneği Başkanı Gülsema Aydermir ve çok sayıda HMB çalışanı katıldı.

Türk Sanat Müziğine sayısız eser kazandıran Sadettin Kaynak'ın bestelerinin seslendirildiği konserde Şef Alper Diler ve HMB koristleri konsere katılanlara muhteşem bir gece yaşattı.

Konserde Sadettin Kaynak'ın şu eserlerine yer verildi; Aşkın beni durmaz yakar, Biz Heybeli'de her gece, Fikrimin İnce Gülü, Yadeller aldı beni, Kimseye etmem şikayet, Gamzedeyim deva bulmam gibi birbirinden güzel eserler, Hazine ve Maliye Bakanlığı Türk Sanat Müziği koristleri tarafından seslendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Türk Sanat Müziği koristleri gösterdikleri performansla dinleyicilerden tam not aldı.

Konser sonunda koro Başkanı Yasemin Özsoy, şef Alper Diler'e çiçek takdim etti