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Türk-İş'ten asgari ücret beklentisi

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı, asgari ücrete yapılacak zamda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü yapacak. Kritik süreç öncesi, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, açıklamalarda bulundu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 22:48, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 22:50
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Türk-İş'ten asgari ücret beklentisi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü yapacak.

Zam masasında işçileri temsil edecek Türk-İş, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıkladığı 14 bin 25 liranın üzerinde bir rakamla pazarlığa oturmak istiyor.

"AÇLIK SINIRINDAN DEĞİL, ÜZERİNDEN PAZARLIK OLUR"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin bu rakamın üzerinde olması gerektiğini söyledi. Atalay, "Zam devam ettiği için bırakın sene sonunda insan 3 ay bu ücret ile idare edemiyor." dedi.

"Açlık sınırından bir pazarlık olmaz." diyen Atalay, bu sınırın üzerinden bir pazarlık olacağını kaydetti.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da 2024 zammı için tek işçinin değil, 4 kişilik bir ailenin masrafı hesaplanması gerektiğini dile getirdi.

Arslan, "Yüksek enflasyon ve refah payı, milli gelirden kaybettiklerimizin ilave edildiği büyüme hızının da yansıtıldığı 4 kişilik bir işçi ailesinin asgari ihtiyaçlarını sağlayacak bir asgari ücret bizim için yeterli." diye konuştu.

TEK ZAM MESAJI

Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı Vedat Işıkhan son iki senenin aksine, önümüzdeki yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajını vermişti.

Mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam, aralık ayı sonuna kadar netleşecek.

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