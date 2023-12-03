Batman'da kadın cinayeti
Batman'da henüz 4 aylık bir bebeği olan genç kadın, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 23:02, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 23:03
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Uzunyazı köyünde 21 yaşındaki Rojda Coşansu, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
4 aylık bebeği olduğu öğrenilen genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.