4 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları
4 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşılanacak.
- Baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Al Sani, 9. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na iştirak edecek.
- Ortak anlaşmaların imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.
(Doha)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde düzenlenecek Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 7. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu'na katılacak.
(İstanbul/09.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon verisini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
(Ankara)
4- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) izleniyor.
(Dubai)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor müsabakasıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00)
2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Bursa Uludağ Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor müsabakasıyla sona erecek.
(Bursa/15.00)
3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftası, tek karşılaşmayla tamamlanacak.
4- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-Bigadiç Belediyespor maçlarıyla sona erecek.
(Bursa/13.00/İstanbul/16.00)