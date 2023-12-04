4 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

- Baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Al Sani, 9. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na iştirak edecek.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşılanacak.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net